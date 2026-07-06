Удар по Вишневому уничтожил почти 5 улиц: что происходит на месте атаки (фото)

Удар по Вишневому

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Российская атака на Киевскую область 6 июля унесла жизни не менее трех человек. Такие данные известны по состоянию на 12:00. В Вишневом продолжается разбор завалов, поисково-спасательная операция и эвакуация из-за опасности повторной детонации и вредного воздуха.

ТСН собрали все, что известно о последствиях российской атаки на Вишневое — фото и видео.

Удар по Вишневому: фото

Атака на Вишневое 6 июля: видео

Последствия атаки на Киевскую область

Напомним, в Вишневом Бучанского района продолжается ликвидация последствий одной из самых массированных вражеских атак на Киевскую область. В результате удара погибли три человека, а 26 получили ранения, среди которых двое детей — 9-месячный младенец и 12-летний ребенок.

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В больницы госпитализировали 18 человек, трое из которых находятся в тяжелом состоянии. Об этом сообщает глава Киевской ОВА Николай Калашник.

Атака повлекла за собой масштабный пожар на территории складских помещений, а ударная волна и обломки повредили десятки частных домов, административных и торговых зданий. Из опасной зоны эвакуировали около 500 человек.

«Работы еще много, последствия страшные, почти 5 улиц полностью уничтожены, это десятки домов, до сотни», — сказал Калашник в эфире телемарафона.

Из-за пожаров временно ухудшилось качество воздуха, поэтому жителям, особенно детям и людям с хроническими заболеваниями, советуют закрывать окна и ограничить пребывание на улице.

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На месте постоянно работают спасатели ГСЧС, полиция, медики и коммунальные службы, которые расчищают территорию и восстанавливают инженерные сети. Людей призывают не пренебрегать сигналами воздушной тревоги.

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