Тела лежали вместе: Россия во время кровавой атаки на Киев убила целую семью

Атака РФ на Киев 6 июля / © Associated Press

Реклама

В ходе атаки на Киев 6 июля Россия убила целую семью. Тела мужчины, женщины и их сына достали из-под завалов дома, частично потерпевшего разрушение.

Об этом сообщил министр иностранных дел Андрей Сибига на платформе X.

«Русские террористы ударили по спящим мирным жителям, целясь в жилые многоэтажки, чтобы максимизировать жертвы. В одном из районов из-под завалов вытащили целую убитую семью: мать, отца и ребенка. Спасательные операции продолжаются, и, к сожалению, количество погибших, вероятно, будет расти», — написал дипломат.

Реклама

Глава МИД призвал партнеров к «реальным шагам». Он считает, что на саммите НАТО в Анкаре лидеры стран-членов должны обсудить защиту мирных украинцев от российских ракет.

«Сейчас больше не время для слабых шагов. Они будут только поощрять Москву продолжать и расширять террор за пределы Украины. Самым сильным результатом саммита в Анкаре есть усиление возможностей Украины защищать наших детей от российского баллистического террора. Нам нужны реальные шаги. Ракеты PAC-3 созданы для защиты людей от такого варварства. Тысячи из них сохраняются по всему миру на случай потенциальных угроз», — подчеркнул он.

Атака РФ на Киев — последние новости:

Напомним, ночью 6 июля Россия ударила ракетами по Киеву. Под ударом оказались несколько районов столицы. Самая сложная ситуация в Подольском районе столицы. Там россияне попали в многоэтажки, частично их разрушив. По последним данным от власти, погибли 12 человек.

Более полусотни мирных киевлян пострадали, младшему — 7 лет. В результате ночной атаки РФ на Киев они получили ожоги, осколочные ранения, политравмы и тяжелые черепно-мозговые повреждения.

Реклама

Новость дополняется

Новости партнеров