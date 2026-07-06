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Спаслась из оккупации, но не пережила атаку на Киев: ракетный удар РФ оборвал жизнь Ирины Грабко с Херсонщины
Во время ночной атаки на столицу погибла девушка, которая была эвакуирована из оккупированной Новой Каховки — Ирина Грабко.
Число жертв российских обстрелов столицы в ночь на 6 июля вновь возросло. Одной из погибших оказалась девушка Ирина Грабко — вынужденная переселенка с временно оккупированной россиянами территории Херсонской области.
Об этом сообщило издание «Новая Каховка».
По информации журналистов, девушка прошла трудный путь выезда из родного оккупированного города и приехала в Киев в поисках покоя и безопасности, однако стала жертвой очередной атаки российских войск.
Трагедию на своей странице в Фейсбуке прокомментировала мать убитой девушки Екатерина Грабко.
«Мой любимый цветочек. Ты мечтала, смеялась, жила эта жизнь, как никто, ты любила жизнь. И в мгновение ока они забрали тебя у меня… как мне жить без тебя? Мой яркий лучик? Люблю тебя, твоя мама», — написала она.
В столице проходят мероприятия по ликвидации последствий варварского обстрела. Родные и близкие погибших получают необходимую помощь и сострадание от общества.
Атака РФ на Киев 6 июля — что известно
Напомним, ночью 6 июля Россия массированно атаковала ракетами Киев. Попадание зафиксировали в нескольких районах. Россияне снова били по жилым районам.
В результате удара россиян в Киеве 6 июля пострадал ЖК «Славутич» в Дарницком районе.
Также во время атаки на Киев россияне попали в многоэтажку в Подольском районе. Жители рассказали о разрушении и моменте удара.
Кроме этого, российская атака на Киевскую область 6 июля унесла жизни по меньшей мере 7 человек. Такие данные известны по состоянию на 18.00. В Вишневом продолжаются разборки завалов, поисково-спасательная операция и эвакуация из-за опасности повторной детонации и вредного воздуха.