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- Київ
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«Люди загинули на очах»: мешканці постраждалого будинку Києва розповіли про момент удару — моторошні деталі
Під час атаки на Київ росіяни влучили у багатоповерхівку у Подільському районі. Мешканці розповіли про руйнування та момент удару.
Мешканці будинку у Подільському районі Києва розповіли про момент удару російського снаряду по багатоповерхівці. Жінка, яка здає квартиру у будинку, що зазнав удару, повідомила, що «люди загинули на очах».
Про це Людмила сказала кореспондентці Радіо Свобода.
За її словами, квартира в будинку в Подільському районі вціліла, але його планують розбирати. Квартиранти отримали контузії та бачили, як під час обвалу верхніх поверхів загинули люди.
«Квартиранти отримали контузію, оглохли, коли летіло. Вибігали дві людини. Коли сипалося з 8-го та 9-го поверхів, загинули люди на очах моїх квартирантів. Я живу через дорогу. Я все почула та одразу прибігла», — сказала вона.
Удар Росії по Києву — останні новини
Нагадаємо, вночі 6 липня Росія атакувала масовано ракетами Київ. Влучання зафіксували у декількох районах. Росіяни знову били по житлових районах. У Подільському районі сталося влучання в житлову п’ятиповерхівку з руйнуванням від 9-го до 5-го поверху. Також частково зазнав руйнації 21-поверховий житловий будинок.
Внаслідок удару росіян у Києві 6 липня постраждав ЖК «Славутич» у Дарницькому районі. За останніми даними, кількість загиблих у результаті атаки ворога на Київ зросла до 12, а постраждали понад 50 людей. Усім надали всю необхідну допомогу.