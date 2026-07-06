Удар по Києву 6 липня / © Associated Press

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Мешканці будинку у Подільському районі Києва розповіли про момент удару російського снаряду по багатоповерхівці. Жінка, яка здає квартиру у будинку, що зазнав удару, повідомила, що «люди загинули на очах».

Про це Людмила сказала кореспондентці Радіо Свобода.

За її словами, квартира в будинку в Подільському районі вціліла, але його планують розбирати. Квартиранти отримали контузії та бачили, як під час обвалу верхніх поверхів загинули люди.

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«Квартиранти отримали контузію, оглохли, коли летіло. Вибігали дві людини. Коли сипалося з 8-го та 9-го поверхів, загинули люди на очах моїх квартирантів. Я живу через дорогу. Я все почула та одразу прибігла», — сказала вона.

Удар Росії по Києву — останні новини

Нагадаємо, вночі 6 липня Росія атакувала масовано ракетами Київ. Влучання зафіксували у декількох районах. Росіяни знову били по житлових районах. У Подільському районі сталося влучання в житлову п’ятиповерхівку з руйнуванням від 9-го до 5-го поверху. Також частково зазнав руйнації 21-поверховий житловий будинок.

Внаслідок удару росіян у Києві 6 липня постраждав ЖК «Славутич» у Дарницькому районі. За останніми даними, кількість загиблих у результаті атаки ворога на Київ зросла до 12, а постраждали понад 50 людей. Усім надали всю необхідну допомогу.

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