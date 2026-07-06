Удар по Киеву 6 июля / © Associated Press

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Жители дома в Подольском районе Киева рассказали о моменте удара российского снаряда по многоэтажке. Женщина, которая сдает квартиру в доме, потерпевшим удара, сообщила, что «люди погибли на глазах».

Об этом Людмила сказала корреспонденту Радио Свобода.

По ее словам, квартира в доме в Подольском районе уцелела, но его планируют разбирать. Квартиранты получили контузии и видели, как во время обрушения верхних этажей погибли люди.

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«Квартиранты получили контузию, оглохли, когда летело. Выбегали два человека. Когда сыпалось с 8-го и 9-го этажей, погибли люди на глазах моих квартирантов. Я живу через дорогу. Я все услышала и сразу прибежала», — сказала она.

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Напомним, ночью 6 июля Россия атаковала массированно ракетами Киев. Попадание зафиксировали в нескольких районах. Россияне снова били по жилым районам. В Подольском районе произошло попадание в жилую пятиэтажку с разрушением от 9-го до 5-го этажа. Также частично потерпел разрушение 21-этажный жилой дом.

В результате удара россиян в Киеве 6 июля пострадал ЖК «Славутич» в Дарницком районе. По последним данным, число погибших в результате атаки врага на Киев выросло до 12, а пострадали более 50 человек. Всем оказали всю необходимую помощь.

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