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«Люди погибли на глазах»: жители пострадавшего дома Киева рассказали о моменте удара — жуткие детали
Во время атаки на Киев россияне попали в многоэтажку в Подольском районе. Жители рассказали о разрушении и моменте удара.
Жители дома в Подольском районе Киева рассказали о моменте удара российского снаряда по многоэтажке. Женщина, которая сдает квартиру в доме, потерпевшим удара, сообщила, что «люди погибли на глазах».
Об этом Людмила сказала корреспонденту Радио Свобода.
По ее словам, квартира в доме в Подольском районе уцелела, но его планируют разбирать. Квартиранты получили контузии и видели, как во время обрушения верхних этажей погибли люди.
«Квартиранты получили контузию, оглохли, когда летело. Выбегали два человека. Когда сыпалось с 8-го и 9-го этажей, погибли люди на глазах моих квартирантов. Я живу через дорогу. Я все услышала и сразу прибежала», — сказала она.
Удар России по Киеву — последние новости
Напомним, ночью 6 июля Россия атаковала массированно ракетами Киев. Попадание зафиксировали в нескольких районах. Россияне снова били по жилым районам. В Подольском районе произошло попадание в жилую пятиэтажку с разрушением от 9-го до 5-го этажа. Также частично потерпел разрушение 21-этажный жилой дом.
В результате удара россиян в Киеве 6 июля пострадал ЖК «Славутич» в Дарницком районе. По последним данным, число погибших в результате атаки врага на Киев выросло до 12, а пострадали более 50 человек. Всем оказали всю необходимую помощь.