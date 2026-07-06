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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
Кількість переглядів
786
Час на прочитання
2 хв

Що насправді вибухає у Вишневому після удару РФ: СБУ отримала жорстке доручення від президента

Зеленський доручив СБУ та розвідці терміново з'ясувати, що сталося у Вишневому.

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
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Удар по Вишневому

Удар по Вишневому

Президент Володимир Зеленський доручив СБУ з’ясувати, що насправді сталося у Вишневому внаслідок російського удару 6 липня.

Про це глава держави сказав у своєму відеозверненні за сьогодні, 6 липня.

За словами президента, ситуація у Вишневому під Києвом важка через вторинну детонацію.

«Сьогодні від ночі фактично кожні пів години міністр внутрішніх справ Ігор Клименко доповідає по рятувальній операції і розбору завалів, гасінню пожеж. Я очікую від Служби безпеки України і розвідки детального зʼясування того, що сталось у Вишневому», — сказав Зеленський.

Також він запевнив, що Кабінет міністрів забезпечить кошти з резервного фонду на допомогу громаді Вишневого. Зеленський уточнив, що у Вишневому такі наслідки атаки, що власних сил громади на відновлення не вистачить.

Нагадаємо, нардепка Мар’яна Безугла написала, що нібито у Вишневому росіяни влучили у склад боєприпасів. Проте майже одразу депутатка видалила цей пост у Телеграм, який зберігся лише у «кешах».

У The Wall Street Journal також припустили, що вторинні вибухи можуть свідчити про детонацію боєприпасів, які зберігалися на складі.

Нагадаємо, що у Вишневому після нічної російської атаки детонація вибухових предметів на місці влучання тривала кілька годин. Мешканців закликають не виходити на вулицю, не відчиняти вікна та за можливості евакуювати дітей.

У Вишневому удар знищив майже 5 вулиць.

Внаслідок удару у Вишневому загинуло 7 людей і 21 поранений, ще одна людина загинула у Святопетрівському.

Нагадаємо, що у самому Києві загинули 15 людей, 58 отримали поранення. Ще 10 можуть перебувати під завалами.

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Дата публікації
Кількість переглядів
786
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