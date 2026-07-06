Что на самом деле взрывается в Вишневом после удара РФ: СБУ получила жесткое поручение от президента

Удар по Вишневому

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Президент Владимир Зеленский поручил СБУ выяснить, что на самом деле произошло в Вишневом в результате российского удара 6 июля.

Об этом глава государства сказал в своем видеообращении сегодня, 6 июля.

По словам президента, ситуация в Вишневом под Киевом тяжелая из-за вторичной детонации.

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«Сегодня с ночи фактически каждые полчаса министр внутренних дел Игорь Клименко докладывает по спасательной операции и разбору завалов, тушению пожаров. Я ожидаю от Службы безопасности Украины и разведки детального выяснения того, что произошло в Вишневом», — сказал Зеленский.

Также он заверил, что Кабинет министров обеспечит средства из резервного фонда в помощь Вишневому. Зеленский уточнил, что в Вишневом такие последствия атаки, что собственных сил громады на восстановление не хватит.

Напомним, нардепка Марьяна Безуглая написала, что якобы в Вишневом россияне попали в склад боеприпасов. Однако почти сразу депутат удалила этот пост в телеграм, который сохранился только в «кэшах».

В The Wall Street Journal также предположили, что вторичные взрывы могут свидетельствовать о детонации хранившихся на складе боеприпасов.

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Напомним, что в Вишневом после ночной российской атаки детонация взрывных предметов на месте попадания длилась несколько часов. Жителей призывают не выходить на улицу, не открывать окна и при возможности эвакуировать детей.

В Вишневом удар уничтожил почти 5 улиц.

В результате удара в Вишневом погибли 7 человек и 21 ранен, еще один человек погиб в Святопетровском.

Напомним, что в самом Киеве погибли 15 человек, 58 получили ранения. Еще 10 могут находиться под завалами.

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