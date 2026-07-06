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- Киев
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Что на самом деле взрывается в Вишневом после удара РФ: СБУ получила жесткое поручение от президента
Зеленский поручил СБУ и разведке срочно выяснить, что произошло в Вишневом.
Президент Владимир Зеленский поручил СБУ выяснить, что на самом деле произошло в Вишневом в результате российского удара 6 июля.
Об этом глава государства сказал в своем видеообращении сегодня, 6 июля.
По словам президента, ситуация в Вишневом под Киевом тяжелая из-за вторичной детонации.
«Сегодня с ночи фактически каждые полчаса министр внутренних дел Игорь Клименко докладывает по спасательной операции и разбору завалов, тушению пожаров. Я ожидаю от Службы безопасности Украины и разведки детального выяснения того, что произошло в Вишневом», — сказал Зеленский.
Также он заверил, что Кабинет министров обеспечит средства из резервного фонда в помощь Вишневому. Зеленский уточнил, что в Вишневом такие последствия атаки, что собственных сил громады на восстановление не хватит.
Напомним, нардепка Марьяна Безуглая написала, что якобы в Вишневом россияне попали в склад боеприпасов. Однако почти сразу депутат удалила этот пост в телеграм, который сохранился только в «кэшах».
В The Wall Street Journal также предположили, что вторичные взрывы могут свидетельствовать о детонации хранившихся на складе боеприпасов.
Напомним, что в Вишневом после ночной российской атаки детонация взрывных предметов на месте попадания длилась несколько часов. Жителей призывают не выходить на улицу, не открывать окна и при возможности эвакуировать детей.
В Вишневом удар уничтожил почти 5 улиц.
В результате удара в Вишневом погибли 7 человек и 21 ранен, еще один человек погиб в Святопетровском.
Напомним, что в самом Киеве погибли 15 человек, 58 получили ранения. Еще 10 могут находиться под завалами.