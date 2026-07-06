Атака РФ оставила Вишневое без газа: сотни домов отключены

Атака РФ на Вишневое

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В результате российского ракетного удара по городу Вишневое в Киевской области зафиксированы многочисленные утечки газа и повреждения газопроводов. Из-за этого без газоснабжения осталось около 300 домов в частном секторе.

О ликвидации последствий обстрела сообщил председатель правления НАК «Нафтогаз Украины» Сергей Корецкий.

Вишневое осталось без газа — что известно

По его словам, на месте попадания сейчас работают более 50 специалистов компании «Газсети» (Группа Нафтогаз). В восстановительные работы также привлекли 20 единиц специальной техники.

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«Наши коллеги обследуют газораспределительные сети в зоне поражения, устраняют повреждения и делают все возможное, чтобы как можно быстрее восстановить безопасную подачу газа», — отметил Сергей Корецкий.

Атака РФ по вишневому 6 июля

Он добавил, что аварийные бригады газовиков координируют свои действия со спасателями Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и другими экстренными службами, ликвидирующими последствия вражеского удара.

Атака РФ по вишневому 6 июля

Атака РФ на Вишневое и Киев — последние новости:

Напомним, в ночь на 6 июля Россия нанесла массированный комбинированный удар по Украине. Враг применил около 15 баллистических, гиперзвуковых и крылатых ракет, попав в жилые дома столицы, Киевщины и Одессы.

Также в Вишневом в Киевской области в результате ночной российской атаки 6 июля активная повторная детонация на объекте попадания длилась более 3 часов. Местные жители сообщали о громких взрывах и трясшихся квартирах.

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На местах разрушений продолжаются поисково-спасательные работы, из-за чего в городе временно перекрыли движение по нескольким улицам.

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