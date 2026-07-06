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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Киев
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Удар по Киеву: сколько людей может быть под завалами

Под завалами разрушенной девятиэтажки на столичном Виноградаре в Подольском районе до сих пор могут находиться около десяти человек.

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Фото автора: Дмитрий Гулийчук Дмитрий Гулийчук
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Удар по Киеву 6 июля

Удар по Киеву 6 июля

Под завалами дома в Подольском районе Киева, куда попала российская ракета, еще могут находиться до десяти человек.

Об этом сообщил спикер ГСЧС Киева Павел Петров, передают Новости.LIVE.

Петров провел прямое включение 9-этажки на столичном Виноградаре в Подольском районе, где ракетный удар разрушил часть подъезда.

«По состоянию на сегодняшний день у нас работает инженерная техника, продолжается спасательная операция. К сожалению, по нашей информации, здесь могут находиться люди», — сказал он.

По словам спикера ГСЧС, в Подольском районе под завалами, предварительно, могут находиться до десяти человек. Однако точное количество могут установить только после завершения разбора конструкций.

В Дарницком районе столицы в результате попадания в 25-этажку произошло частичное разрушение с 1 по 4 этажа. На этой локации также продолжаются поисково-спасательные работы.

Всего в Киеве в результате российской атаки погибли 15 человек. В поисковые работы привлечены тяжелая инженерная техника, краны и кинологические расчеты. В частности, в Подольском районе произошло попадание в жилую многоэтажку с разрушением с 9-го до 5-го этажа. Также частично потерпел разрушение 21-этажный жилой дом.

Жители пострадавшего дома в Подольском районе рассказали о моменте удара.

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Дата публикации
Количество просмотров
235
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