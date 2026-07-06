Удар по Києву: скільки людей може бути під завалами

Удар по Києву 6 липня / © ДСНС

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Під завалами будинку в Подільському районі Києва, куди влучила російська ракета, ще можуть перебувати до десяти людей.

Про це повідомив речник ДСНС Києва Павло Петров, передають Новини.LIVE.

Він провів пряме включення біля 9-поверхівки на столичному Виноградарі в Подільському районі, де ракетний удар зруйнував частину під’їзду.

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«Станом на зараз у нас працює інженерна техніка, триває рятувальна операція. На жаль, за нашою інформацією, тут ще можуть перебувати люди», — сказав Петров.

За словами речника ДСНС, у Подільському районі під завалами попередньо можуть перебувати до десяти людей. Проте точну кількість зможуть встановити лише після завершення розбору конструкцій.

У Дарницькому районі столиці внаслідок влучання у 25-поверхівку сталося часткове руйнування від 1 до 4 поверхів. На цій локації також тривають пошуково-рятувальні роботи.

Наразі загалом у Києві внаслідок російської атаки загинуло 15 людей. До пошукових робіт залучені важка інженерна техніка, крани та кінологічні розрахунки. Зокрема, в Подільському районі сталося влучання у житлову багатоповерхівку з руйнуванням від 9-го до 5-го поверху. Також частково зазнав руйнації 21-поверховий житловий будинок.

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Мешканці постраждалого будинку в Подільському районі розповіли про момент удару.

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