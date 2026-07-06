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- Київ
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Атака РФ залишила Вишневе без газу: сотні будинків відключені
У Вишневому через обстріл сталися численні витоки газу, на місці працюють аварійні бригади.
Внаслідок російського ракетного удару по місту Вишневе на Київщині зафіксовано численні витоки газу та пошкодження газопроводів. Через це без газопостачання залишилися близько 300 будинків у приватному секторі.
Про ліквідацію наслідків обстрілу повідомив голова правління НАК «Нафтогаз України» Сергій Корецький.
Вишневе залишилося без газу — що відомо
За його слова, на місці влучання наразі працюють понад 50 фахівців компанії «Газмережі» (Група Нафтогаз). До відновлювальних робіт також залучили 20 одиниць спеціальної техніки.
«Наші колеги обстежують газорозподільні мережі в зоні ураження, усувають пошкодження та роблять усе можливе, щоб якнайшвидше відновити безпечну подачу газу», — зазначив Сергій Корецький.
Він додав, що аварійні бригади газовиків координують свої дії з рятувальниками Державної служби з надзвичайних ситуацій та іншими екстреними службами, які ліквідовують наслідки ворожого удару.
Атака РФ на Вишневе та Київ — останні новини:
Нагадаємо, в ніч проти 6 липня Росія завдала масованого комбінованого удару по Україні. Ворог застосував близько 15 балістичних, гіперзвукових і крилатих ракет, поціливши в житлові будинки столиці, Київщини та Одеси.
Також у Вишневому на Київщині внаслідок нічної російської атаки 6 липня активна повторна детонація на об’єкті влучання тривала понад 3 години. Місцеві жителі повідомляли про гучні вибухи та квартири, що тряслися.
На місцях руйнувань тривають пошуково-рятувальні роботи, через що в місті тимчасово перекрили рух кількома вулицями.