Атака РФ залишила Вишневе без газу: сотні будинків відключені

Атака РФ на Вишневе / © Сторінка Сергія Корецького в соцмережі X

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Внаслідок російського ракетного удару по місту Вишневе на Київщині зафіксовано численні витоки газу та пошкодження газопроводів. Через це без газопостачання залишилися близько 300 будинків у приватному секторі.

Про ліквідацію наслідків обстрілу повідомив голова правління НАК «Нафтогаз України» Сергій Корецький.

Вишневе залишилося без газу — що відомо

За його слова, на місці влучання наразі працюють понад 50 фахівців компанії «Газмережі» (Група Нафтогаз). До відновлювальних робіт також залучили 20 одиниць спеціальної техніки.

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«Наші колеги обстежують газорозподільні мережі в зоні ураження, усувають пошкодження та роблять усе можливе, щоб якнайшвидше відновити безпечну подачу газу», — зазначив Сергій Корецький.

Атака РФ по Вишневому 6 липня / © Сторінка Сергія Корецького в соцмережі X

Він додав, що аварійні бригади газовиків координують свої дії з рятувальниками Державної служби з надзвичайних ситуацій та іншими екстреними службами, які ліквідовують наслідки ворожого удару.

Атака РФ по Вишневому 6 липня / © Сторінка Сергія Корецького в соцмережі X

Атака РФ на Вишневе та Київ — останні новини:

Нагадаємо, в ніч проти 6 липня Росія завдала масованого комбінованого удару по Україні. Ворог застосував близько 15 балістичних, гіперзвукових і крилатих ракет, поціливши в житлові будинки столиці, Київщини та Одеси.

Також у Вишневому на Київщині внаслідок нічної російської атаки 6 липня активна повторна детонація на об’єкті влучання тривала понад 3 години. Місцеві жителі повідомляли про гучні вибухи та квартири, що тряслися.

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На місцях руйнувань тривають пошуково-рятувальні роботи, через що в місті тимчасово перекрили рух кількома вулицями.

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