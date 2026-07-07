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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
Кількість переглядів
349
Час на прочитання
1 хв

Похолодання та зливи вже на порозі: якою буде погода у Києві та на Київщині 7 липня

Погода у Києві 7 липня змусить мешканців та гостей міста дістати парасолі.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
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Фото ілюстративне

Фото ілюстративне / © Unsplash

У вівторок, 7 липня, погода в Києві та Київській області зазнає змін, адже на зміну нічній сухості прийдуть денні хмари та короткочасні дощі, подекуди з грозами й рвучким вітром.

За даними Українського гідрометцентру, 7 липня на Київщині буде мінлива хмарність. Ніч пройде без опадів, проте вдень ймовірні короткочасні дощі. Вітер буде південно-західний та дутиме зі швидкістю 7-12 м/с.

Температура повітря по області вночі коливатиметься від +11 до +16 градусів тепла, вдень стовпчики термометрів підіймуться до +19…+24 градусів тепла. У Києві вночі стовпчики термометрів показуватимуть від +14 до +16 градусів тепла, вдень очікується від +22 до +24 градусів тепла.

Як прогнозує синоптикиня Наталка Діденко, у столиці 7 липня пройде дощ, місцями з грозою. Вітер буде південно-західний та рвучкий, й дутиме зі швидкістю до 12 метрів за секунду.

Температура повітря в Києві прогріється до +24 градусів тепла.

На погодному порталі Sinoptik повідомляють, що у Києві протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Усю другу половину дня йтиме дощ.

Температура повітря вдень прогріється до +24 градусів тепла.

Погода у Києві 7 липня / © Укргідрометцентр

Погода у Києві 7 липня / © Укргідрометцентр

Раніше синоптики розповіли, якою буде погода в Україні 7 липня.

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Дата публікації
Кількість переглядів
349
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