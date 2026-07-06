Найбільші руйнування за всю війну: Свириденко шокувала масштабами нічного удару по Вишневому

Удар по Вишневому / © ДСНС

Реклама

У Вишневому під Києвом внаслідок обстрілу 6 липня зафіксували найбільші руйнування житлового сектору за весь час російського повномасштабного вторгнення.

Про це повідомила прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко.

«Внаслідок російської атаки цієї ночі у Вишневому Київської області зафіксовано найбільші руйнування житлового сектору за весь час повномасштабного вторгнення. Пошкоджено 13 гектарів житлової забудови», — зазначила вона.

Реклама

За словами прем’єрки, через масштаби руйнувань уряд виділить кошти з резервного фонду для допомоги громаді, зокрема на відновлення житла, пошкодженого внаслідок російського обстрілу.

Від ночі в місті розгорнуті штаби, де люди можуть отримати харчі та воду, іншу необхідну термінову допомогу та консультації щодо оформлення компенсації. На місці працюють 500 рятувальників ДСНС і понад 400 поліцейських.

Нагадаємо, що у Вишневому після нічної російської атаки детонація вибухових предметів на місці влучання тривала кілька годин. Мешканців закликають не виходити на вулицю, не відчиняти вікна та за можливості евакуювати дітей.

У Вишневому удар знищив майже 5 вулиць. У місті евакуювали майже 500 людей.

Реклама

Внаслідок удару у Вишневому загинуло 7 людей і 21 поранений, ще одна людина загинула у Святопетрівському.

У The Wall Street Journal припустили, що вторинні вибухи можуть свідчити про детонацію боєприпасів, які зберігалися на складі. Зеленський доручив СБУ та розвідці терміново з’ясувати, що сталося у Вишневому.

Новини партнерів