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- Київ
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Найбільші руйнування за всю війну: Свириденко шокувала масштабами нічного удару по Вишневому
Такого не було від початку вторгнення: у Кабміні назвали наслідки атаки на Вишневе та розповіли про екстрену допомогу жителям міста після обстрілу.
У Вишневому під Києвом внаслідок обстрілу 6 липня зафіксували найбільші руйнування житлового сектору за весь час російського повномасштабного вторгнення.
Про це повідомила прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко.
«Внаслідок російської атаки цієї ночі у Вишневому Київської області зафіксовано найбільші руйнування житлового сектору за весь час повномасштабного вторгнення. Пошкоджено 13 гектарів житлової забудови», — зазначила вона.
За словами прем’єрки, через масштаби руйнувань уряд виділить кошти з резервного фонду для допомоги громаді, зокрема на відновлення житла, пошкодженого внаслідок російського обстрілу.
Від ночі в місті розгорнуті штаби, де люди можуть отримати харчі та воду, іншу необхідну термінову допомогу та консультації щодо оформлення компенсації. На місці працюють 500 рятувальників ДСНС і понад 400 поліцейських.
Нагадаємо, що у Вишневому після нічної російської атаки детонація вибухових предметів на місці влучання тривала кілька годин. Мешканців закликають не виходити на вулицю, не відчиняти вікна та за можливості евакуювати дітей.
У Вишневому удар знищив майже 5 вулиць. У місті евакуювали майже 500 людей.
Внаслідок удару у Вишневому загинуло 7 людей і 21 поранений, ще одна людина загинула у Святопетрівському.
У The Wall Street Journal припустили, що вторинні вибухи можуть свідчити про детонацію боєприпасів, які зберігалися на складі. Зеленський доручив СБУ та розвідці терміново з’ясувати, що сталося у Вишневому.