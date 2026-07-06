Крупнейшие разрушения за всю войну: Свириденко шокировала масштабами ночного удара по Вишневому

Удар по Вишневому

Реклама

В Вишневом под Киевом в результате обстрела 6 июля зафиксировали наибольшие разрушения жилищного сектора за все время российского полномасштабного вторжения.

Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

«В результате российской атаки этой ночью в Вишневом Киевской области зафиксированы наибольшие разрушения жилищного сектора за все время полномасштабного вторжения. Повреждены 13 гектаров жилой застройки», — отметила премьер.

Реклама

По ее словам, из-за масштабов разрушений правительство выделит средства из резервного фонда для помощи громаде, в том числе на восстановление жилья, поврежденного в результате российских обстрелов.

С ночи в городе развернуты штабы, где люди могут получить продовольствие и воду, другую необходимую срочную помощь и консультации по оформлению компенсации. На месте работают 500 спасателей ГСЧС и более 400 полицейских.

Напомним, что в Вишневом после ночной российской атаки детонация взрывных предметов на месте попадания длилась несколько часов. Жителей призывают не выходить на улицу, не открывать окна и при возможности эвакуировать детей.

В Вишневом удар уничтожил около 5 улиц. В городе эвакуировали около 500 человек

Реклама

В результате удара в Вишневом погибли 7 человек и 21 ранен, еще один человек погиб в Святопетровском.

В The Wall Street Journal предположили, что вторичные взрывы могут свидетельствовать о детонации хранившихся на складе боеприпасов. Зеленский поручил СБУ и разведке срочно выяснить, что произошло в Вишневом.

Новости партнеров