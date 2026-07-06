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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
Кількість переглядів
272
Час на прочитання
1 хв

У Києві після атаки РФ знову зросла кількість загиблих: що відомо

У Києві через нічний обстріл загинуло вже 16 людей.

Автор публікації
Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
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Атака РФ по Києву 6 липня

Атака РФ по Києву 6 липня / © ДСНС

Кількість загиблих внаслідок російського удару по Києву в ніч на 6 липня зросла до 16 осіб.

Про це повідомили в Державній службі України з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Рятувальники виявили тіло ще однієї жертви під завалами зруйнованого будинку в Дарницькому районі столиці. На місці події продовжують працювати екстрені служби.

«Роботи тривають», — зазначили у ДСНС України.

Атака РФ по Києву 6 липня / © ДСНС

Атака РФ по Києву 6 липня / © ДСНС

Атака РФ по Києву 6 липня / © ДСНС

Атака РФ по Києву 6 липня / © ДСНС

Атака РФ на Київ 6 липня — останні новини

Нагадаємо, вночі 6 липня Росія масовано атакувала ракетами Київ. Влучання зафіксували в кількох районах. Росіяни знову били по житловій забудові.

Внаслідок удару росіян у Києві 6 липня постраждав ЖК «Славутич» у Дарницькому районі.

Також під час атаки на Київ росіяни влучили в багатоповерхівку в Подільському районі. Мешканці розповіли про руйнування і момент удару.

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Дата публікації
Кількість переглядів
272
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