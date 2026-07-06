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В Киеве после атаки РФ вновь возросло количество погибших: что известно
В Киеве из-за ночного обстрела погибли уже 16 человек.
Число погибших в результате российского удара по Киеву в ночь на 6 июля возросло до 16 человек.
Об этом сообщили в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).
Спасатели обнаружили тело еще одной жертвы под завалами разрушенного дома в Дарницком районе столицы. На месте происшествия продолжают работать экстренные службы.
«Работы продолжаются», — отметили в ГСЧС Украины.
Атака РФ на Киев 6 июля — последние новости
Напомним, ночью 6 июля Россия массированно атаковала ракетами Киев. Попадание зафиксировали в нескольких районах. Россияне снова били по жилой застройке.
В результате удара россиян в Киеве 6 июля пострадал ЖК «Славутич» в Дарницком районе.
Также во время атаки на Киев россияне попали в многоэтажку в Подольском районе. Жители рассказали о разрушении и моменте удара.