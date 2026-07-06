В Киеве после атаки РФ вновь возросло количество погибших: что известно

Атака РФ по Киеву 6 июля

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Число погибших в результате российского удара по Киеву в ночь на 6 июля возросло до 16 человек.

Об этом сообщили в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Спасатели обнаружили тело еще одной жертвы под завалами разрушенного дома в Дарницком районе столицы. На месте происшествия продолжают работать экстренные службы.

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«Работы продолжаются», — отметили в ГСЧС Украины.

Атака РФ по Киеву 6 июля

Атака РФ по Киеву 6 июля

Атака РФ на Киев 6 июля — последние новости

Напомним, ночью 6 июля Россия массированно атаковала ракетами Киев. Попадание зафиксировали в нескольких районах. Россияне снова били по жилой застройке.

В результате удара россиян в Киеве 6 июля пострадал ЖК «Славутич» в Дарницком районе.

Также во время атаки на Киев россияне попали в многоэтажку в Подольском районе. Жители рассказали о разрушении и моменте удара.

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