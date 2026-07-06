У Вишневому евакуювали майже 500 людей: що відомо про наслідки атаки РФ

Атака РФ на Вишневе 6 липня / © Олексій Кулеба в Telegram

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Через масовану російську атаку на Київщину загинули вісім людей. Найсильніше постраждало місто Вишневе — там пошкоджено понад 200 будівель, а близько 500 місцевих жителів довелося терміново евакуювати.

Про це повідомив віцепрем’єр-міністр з відновлення України — міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба.

Наслідки атаки РФ на Вишневе — що відомо

За даними урядовця, серед пошкоджених об’єктів у Вишневому — понад 100 житлових будинків. З них 80 приватних та більш ніж 30 багатоквартирних. Руйнувань також зазнали 20 торговельних, складських, адміністративних і виробничих будівель, а також сім гуртожитків залізничників, де мешкає понад 160 родин. В «Укрзалізниці» вже розпочали там першочергові ремонтні роботи.

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За інформацією Олексія Кулеби, для людей, які через обстріл не можуть повернутися до своїх осель, розгорнули пункти тимчасового розміщення, де надають гуманітарну, медичну та психологічну допомогу. Мешканці вже подали 340 повідомлень про пошкоджене чи зруйноване майно через програму «єВідновлення». Наразі у місті працюють спеціальні комісії, які оцінюють масштаби збитків.

«Поставив завдання завершити всі обстеження до четверга. Після оцінки збитків проведемо нараду з усіма відповідальними та будемо ініціювати на рівні Уряду рішення щодо надання допомоги громаді та людям, які постраждали внаслідок цього російського удару», — зазначив Олексій Кулеба.

Також він додав, що на місці влучань безперервно працюють рятувальники, поліцейські, медики, комунальні служби, енергетики та газовики. Очільник міністерства висловив співчуття близьким загиблих і подякував усім службам, які допомагають громаді якнайшвидше ліквідувати наслідки атаки.

Атака РФ на Вишневе — фото

Атака РФ на Вишневе 6 липня / © Олексій Кулеба

Атака РФ на Вишневе 6 липня / © Олексій Кулеба

Атака РФ на Вишневе 6 липня / © Олексій Кулеба

Атака РФ на Вишневе 6 липня / © Олексій Кулеба

Атака РФ на Вишневе 6 липня / © Олексій Кулеба

Атака РФ на Вишневе 6 липня / © Олексій Кулеба

Атака РФ на Вишневе 6 липня / © Олексій Кулеба

Атака РФ на Вишневе 6 липня / © Олексій Кулеба

Атака РФ на Київ 6 липня — останні новини

Нагадаємо, вночі 6 липня Росія масовано атакувала ракетами Київ. Влучання зафіксували в кількох районах. Росіяни знову били по житловій забудові.

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Також під час атаки на Київ росіяни влучили в багатоповерхівку в Подільському районі. Мешканці розповіли про руйнування і момент удару.

Внаслідок удару у Вишневому загинуло 7 людей і 21 поранений, ще одна людина загинула у Святопетрівському.

Наразі відомо, що кількість загиблих внаслідок російського удару по Києву в ніч проти 6 липня зросла до 16 осіб.

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