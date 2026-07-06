В Вишневом эвакуировали почти 500 человек: что известно о последствиях атаки РФ

Атака РФ на Вишневое 6 июля

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Из-за массированной российской атаки на Киевщину погибли восемь человек. Сильнее всего пострадал Вишневый — там повреждено более 200 зданий, а около 500 местных жителей пришлось срочно эвакуировать.

Об этом сообщил вице-премьер-министр по восстановлению Украины — министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба.

Последствия атаки РФ на Вишневое — что известно

По данным чиновника, среди поврежденных объектов в Вишневом — более 100 жилых домов. Из них 80 частных и более 30 многоквартирных. Разрушения также подверглись 20 торговым, складским, административным и производственным зданиям, а также семь общежитиям железнодорожников, где проживает более 160 семей. В «Укрзализныце» уже начали там первоочередные ремонтные работы.

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По информации Алексея Кулебы, для людей, которые из-за обстрела не могут вернуться в свои дома, развернули пункты временного размещения, где оказывают гуманитарную, медицинскую и психологическую помощь. Жители уже подали 340 сообщений о поврежденном или разрушенном имуществе через программу «Восстановление». В настоящее время в городе работают специальные комиссии, которые оценивают масштабы ущерба.

«Поставил задачу завершить все обследования до четверга. После оценки ущерба проведем совещание со всеми ответственными и будем инициировать на уровне правительства решение о предоставлении помощи общине и людям, которые пострадали в результате этого российского удара», — отметил Алексей Кулеба.

Также он добавил, что на месте попаданий беспрерывно работают спасатели, полицейские, медики, коммунальные службы, энергетики и газовики. Глава министерства выразил соболезнования близким погибших и поблагодарил всех служб, которые помогают общине как можно быстрее ликвидировать последствия атаки.

Атака РФ на Вишневое — фото

Атака РФ на Вишневое 6 июля / © Алексей Кулеба

Атака РФ на Вишневое 6 июля / © Алексей Кулеба

Атака РФ на Вишневое 6 июля / © Алексей Кулеба

Атака РФ на Вишневое 6 июля / © Алексей Кулеба

Атака РФ на Вишневое 6 июля / © Алексей Кулеба

Атака РФ на Вишневое 6 июля / © Алексей Кулеба

Атака РФ на Вишневое 6 июля / © Алексей Кулеба

Атака РФ на Вишневое 6 июля / © Алексей Кулеба

Атака РФ на Киев 6 июля — последние новости

Напомним, ночью 6 июля Россия массированно атаковала ракетами Киев. Попадание зафиксировали в нескольких районах. Россияне снова били по жилой застройке.

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Также во время атаки на Киев россияне попали в многоэтажку в Подольском районе. Жители рассказали о разрушении и моменте удара.

В результате удара в Вишневом погибли 7 человек и 21 ранен, еще один человек погиб в Святопетровском.

Известно, что число погибших в результате российского удара по Киеву в ночь на 6 июля возросло до 16 человек.

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