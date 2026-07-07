Опинилися в пастці й згоріли живцем: у Вишневому через атаку РФ загинули 22-річна дівчина і її дядько (фото)

Загиблі у Вишневому

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Унаслідок масованого російського обстрілу Київської області, який відбувся 6 липня, у місті Вишневе загинули 22-річна Анна Дорохіна та її дядько Віталій.

Про це у Threads повідомила тітка загиблої дівчини, Марія Розпутна.

У Вишневому загинули 22-річна дівчина та її дядько

Родичка загиблих написала емоційний пост, в якому засудила розташування складу з боєприпасами неподалік житлових будинків.

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«Як можна було допустити, щоб склад боєприпасів знаходився серед житлових будинків? Якщо це справді так, то це не просто помилка — це злочин, за який хтось має понести відповідальність», — пише Марія.

За її словами, загиблій Анні за місяць мало виповнитися лише 23 роки. Під час ворожої атаки вона разом із дядьком намагалася дістатися безпечного місця, однак укриття стало для них пасткою.

«Сьогодні ми знову втратили людські життя. Моя племінниця назавжди залишиться 22-річною. Вона згоріла живцем під час атаки у Вишневому. Жодна людина не повинна жити поруч із місцем, яке наражає її на таку небезпеку», — додала Марія.

Жінка розповіла, що коли Анна разом із дядьком під час атаки сховалися у бетонній споруді, яка, на їхню думку, мала їх врятувати, то опинилися в пастці.

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Близькі згадують Анну як надзвичайно добру, щиру та світлу людину, яка завжди підтримувала оточуючих, дарувала їм тепло та посмішки.

Масована атака на Вишневе — останні новини

Нагадаємо, внаслідок масованої російської атаки на Київщину загинули восьмеро людей. Найсильніше постраждало місто Вишневе, де було пошкоджено понад 200 будівель, серед яких більше ніж 100 житлових будинків, 20 комерційних і виробничих споруд, а також 7 гуртожитків залізничників.

Через руйнування довелося терміново евакуювати близько 500 місцевих жителів. Для постраждалих, які втратили житло, розгорнули пункти тимчасового розміщення із гуманітарною, медичною та психологічною допомогою.

Мешканці вже подали 340 заяв через програму «єВідновлення», а спеціальні комісії мають завершити обстеження та оцінку масштабів збитків до четверга, після чого уряд ухвалюватиме рішення про надання фінансової допомоги.

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На місці влучань безперервно працюють рятувальники, поліцейські, медики, комунальники, енергетики та газовики. «Укрзалізниця» вже розпочала першочергові ремонтні роботи у пошкоджених гуртожитках.

Унаслідок російської атаки на Вишневе зафіксували найбільші руйнування житлового сектору за весь час повномасштабної війни — пошкоджено 13 гектарів житлової забудови. Як повідомила прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко, через масштаб руйнувань уряд виділить кошти з резервного фонду для допомоги громаді та відновлення пошкодженого житла.

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