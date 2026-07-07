Оказались в ловушке и сгорели заживо: в Вишневом из-за атаки РФ погибли 22-летняя девушка и ее дядя (фото)

Погибшие в Вишневом

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В результате массированного российского обстрела Киевской области, который произошел 6 июля, в Вишневом погибли 22-летняя Анна Дорохина и ее дядя Виталий.

Об этом в Threads сообщила тетя погибшей девушки Мария Распутная.

В Вишневом погибли 22-летняя девушка и ее дядя

Родственница погибших написала эмоциональный пост, в котором осудила расположение склада с боеприпасами недалеко от жилых домов.

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«Как можно было допустить, чтобы склад боеприпасов находился среди жилых домов? Если это действительно так, то это не просто ошибка — это преступление, за которое кто-то должен понести ответственность», — пишет Мария.

По ее словам, погибшей Анне через месяц должно было исполниться только 23 года. Во время вражеской атаки она вместе с дядей пыталась добраться до безопасного места, но укрытие стало для них ловушкой.

«Сегодня мы снова потеряли человеческую жизнь. Моя племянница навсегда останется 22-летней. Она сгорела заживо во время атаки в Вишневом. Ни один человек не должен жить рядом с местом, которое подвергает его такой опасности», — добавила Мария.

Женщина рассказала, что когда Анна вместе с дядей во время атаки прятались в бетонном сооружении, которое, по их мнению, должно было их спасти, оказались в ловушке.

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Близкие вспоминают Анну как чрезвычайно доброго, искреннего и светлого человека, который всегда поддерживал окружающих, дарил им тепло и улыбки.

Массированная атака на Вишневое — последние новости

Напомним, в результате массированной российской атаки на Киевскую область погибли восемь человек. Сильнее всего пострадал город Вишневое, где было повреждено более 200 зданий, среди которых более 100 жилых домов, 20 коммерческих и производственных сооружений, а также 7 общежитий железнодорожников.

Из-за разрушения пришлось срочно эвакуировать около 500 местных жителей. Для пострадавших, которые лишились жилья, развернули пункты временного размещения с гуманитарной, медицинской и психологической помощью.

Жители уже подали 340 заявлений через программу «єВідновлення», а специальные комиссии должны завершить обследование и оценку масштабов ущерба до четверга, после чего правительство будет принимать решение о предоставлении финансовой помощи.

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На месте попаданий беспрерывно работают спасатели, полицейские, медики, коммунальщики, энергетики и газовики. «Укрзалізниця» уже начала первоочередные ремонтные работы в поврежденных общежитиях.

В результате российской атаки на Вишневое зафиксировали наибольшие разрушения жилищного сектора за все время полномасштабной войны — повреждено 13 гектаров жилой застройки. Как сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко, из-за масштаба разрушений правительство выделит средства из резервного фонда для помощи общине и восстановления поврежденного жилья.

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