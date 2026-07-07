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Из-под завалов в Дарницком районе получили еще двое погибших: жертв удара по Киеву уже 18 (фото)
В Дарницком районе Киева спасатели деблокировали из-под завалов жилого дома еще два тела. Число погибших в результате российского удара по столице возросло до 18 человек.
Спасатели продолжают аварийно-спасательные работы на месте разрушенного дома в Дарницком районе Киева, потерпевшего удар во время российской атаки.
Как сообщили в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям , из-под завалов деблокировали еще два тела погибших.
Таким образом, количество жертв российского удара по столице возросло до 18 человек. Поисково-спасательная операция продолжается, под завалами еще могут находиться люди.
Атака РФ на Киев 6 июля — последние новости
Напомним, ночью 6 июля Россия массированно атаковала ракетами Киев . Попадание зафиксировали в нескольких районах. Россияне снова били по жилой застройке.
В результате удара россиян в Киеве 6 июля пострадал ЖК «Славутич» в Дарницком районе.
Также во время атаки на Киев россияне попали в многоэтажку в Подольском районе. Жители рассказали о разрушении и моменте удара.