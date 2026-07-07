Похолодание и ливни уже не за горами: какая погода ожидается в Киеве и Киевской области 7 июля

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Во вторник, 7 июля, погода в Киеве и Киевской области изменится: на смену ночной сухой погоде придут дневные облака и кратковременные дожди, местами с грозами и порывистым ветром.

По данным Украинского гидрометцентра, 7 июля в Киевской области ожидается переменная облачность. Ночь пройдет без осадков, однако днем возможны кратковременные дожди. Ветер будет юго-западный и будет дуть со скоростью 7–12 м/с.

Температура воздуха по области ночью будет колебаться от +11 до +16 градусов тепла, днём столбики термометров поднимутся до +19…+24 градусов тепла. В Киеве ночью столбики термометров будут показывать от +14 до +16 градусов тепла, днем ожидается от +22 до +24 градусов тепла.

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Как прогнозирует синоптик Наталья Диденко, 7 июля в столице пройдут дожди, местами с грозой. Ветер будет юго-западным и порывистым, его скорость достигнет 12 метров в секунду.

Температура воздуха в Киеве поднимется до +24 градусов тепла.

На метеопортале Sinoptik сообщают, что в Киеве в течение всего дня небо будет затянуто облаками. Всю вторую половину дня будет идти дождь.

Днём температура воздуха поднимется до +24 градусов тепла.

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Погода в Киеве 7 июля / © Укргидрометцентр

Ранее синоптики рассказали, какая погода ожидается в Украине 7 июля.

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