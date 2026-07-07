Его считали погибшим: пес Йося чудом выжил после удара РФ по Вишневому

Атака на Вишневое

Реклама

После российского удара по Вишневому, 6 июля, хозяева были убеждены, что их пес Йося погиб в пожаре. Однако животное чудом выжило.

Об этом пишет «Украина сейчас».

Во время российского обстрела Йося остался запертым в доме. По словам хозяев, когда начались взрывы, пес уже был внутри, а выбраться самостоятельно, казалось, не имел шансов.

Реклама

«Когда началось, племянник забежал и закрыл его в доме. Видно, когда бомбило, стекло вылетело из окна. Думали, что его нет, сгорел», — рассказал владелец.

По предварительным предположениям именно взрывная волна выбила окно, через которое пес смог покинуть охваченный огнем дом.

Йося выжил, однако получил травмы. Сейчас он хромает на заднюю лапу

Хозяева рассказывают, что после спасения животное находилось в сильном стрессе.

Реклама

«Есть не хотел вообще и пить», — говорит владелец.

Пес Йося / © Фото из открытых источников

Российская атака на Вишневое — последние новости

Напомним, из-за массированной российской атаки на Киевщину погибли восемь человек. В Вишневом повреждено более 200 зданий, в том числе более 100 жилых домов. Около 500 жителей были эвакуированы. Для пострадавших развернули пункты временного размещения, продолжается работа комиссий по оценке ущерба через программу «Восстановление».

Сейчас продолжаются поисковые работы после массированной атаки РФ. По словам спикера ГСЧС Киевской области Виктории Рубан, спасатели до сих пор ищут одного человека.

Новости партнеров