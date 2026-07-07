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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Киев
Количество просмотров
743
Время на прочтение
1 мин

Его считали погибшим: пес Йося чудом выжил после удара РФ по Вишневому

Несмотря на пожар и взрывы, он смог спастись, хотя сейчас до сих пор приходит в себя от пережитого.

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Фото автора: Дарья Щербак Дарья Щербак
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Атака на Вишневое

Атака на Вишневое

После российского удара по Вишневому, 6 июля, хозяева были убеждены, что их пес Йося погиб в пожаре. Однако животное чудом выжило.

Об этом пишет «Украина сейчас».

Во время российского обстрела Йося остался запертым в доме. По словам хозяев, когда начались взрывы, пес уже был внутри, а выбраться самостоятельно, казалось, не имел шансов.

«Когда началось, племянник забежал и закрыл его в доме. Видно, когда бомбило, стекло вылетело из окна. Думали, что его нет, сгорел», — рассказал владелец.

По предварительным предположениям именно взрывная волна выбила окно, через которое пес смог покинуть охваченный огнем дом.

Йося выжил, однако получил травмы. Сейчас он хромает на заднюю лапу

Хозяева рассказывают, что после спасения животное находилось в сильном стрессе.

«Есть не хотел вообще и пить», — говорит владелец.

Пес Йося / © Фото из открытых источников

Пес Йося / © Фото из открытых источников

Российская атака на Вишневое — последние новости

Напомним, из-за массированной российской атаки на Киевщину погибли восемь человек. В Вишневом повреждено более 200 зданий, в том числе более 100 жилых домов. Около 500 жителей были эвакуированы. Для пострадавших развернули пункты временного размещения, продолжается работа комиссий по оценке ущерба через программу «Восстановление».

Сейчас продолжаются поисковые работы после массированной атаки РФ. По словам спикера ГСЧС Киевской области Виктории Рубан, спасатели до сих пор ищут одного человека.

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Дата публикации
Количество просмотров
743
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