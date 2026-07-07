"Вышел из дома за 20 минут до удара": киевлянин рассказал, как кошка спасла ему жизнь во время атаки РФ

Удар по Киеву

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Житель Подольского района Киева, потерявший квартиру в результате российской атаки, рассказал, что избежать гибели ему, вероятно, помогла домашняя кошка.

Об этом киевлянин рассказал журналистам NV.

По словам мужчины, утром его любимица начала вести себя неспокойно и разбудила его. Поэтому он решил выехать на работу примерно на 20 минут раньше, чем планировал.

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Вскоре после его отъезда российская ракета попала в дом. О трагедии мужчине сообщили знакомые, которые позвонили и сказали, что квартиры, в которой он прожил почти 20 лет, больше нет.

Со слезами на глазах киевлянин рассказал, что больше всего переживает за свою кошку. Во время удара животное осталось дома и оказалось под завалами. Несмотря на потерю жилья, мужчина говорит, что найдет, где жить. Самая большая боль для него сейчас — неизвестность о судьбе домашней любимицы.

«Кошку жалко. Она 10 лет со мной живет… Спасатели искали, говорят, пищит… Обычно она прячется под ванную во время обстрела. То, что там документы, нас не интересует. Мне главное — кошка… Жить — я найду, где жить. А кошку… 10 лет… Все, пошел я…», — с грустью говорит мужчина.

Как мы сообщали, окончательное количество погибших в результате удара по Киеву возросло до 19. Утром 7 июля в Дарницком районе завершились поисково-спасательные работы после обстрела РФ. Погибли 11 человек. В Подольском районе разбор завалов продолжается — там известно о 8 жертвах. Известно, что спасатели извлекли из-под завалов дома в Дарницком районе тела 12-летнего мальчика и его мамы. Всего из-за российского обстрела пострадали 76 человек, 24 из них находятся в стационарах больниц, среди них — двое детей.

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