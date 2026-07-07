Первая ночь дома: в Киеве 4-дневный младенец пережил массированную атаку (видео)

Удар по Киеву / © ТСН

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Ребенок, который только четыре дня появился на свет, уже столкнулся с реалиями войны. Так, первую ночь дома малыши провели под звуки взрывов, ведь РФ атаковала Киев. Мать эмоционально высказалась на своей странице о россиянах, забирающих покой у самых маленьких.

Об этом мать ребенок написал на своей странице в Instagram .

Дата публикации 13:16, 07.07.26 Количество просмотров 3 Новорожденный ребенок провел первую ночь дома под звуки взрывов

«Тебе четыре дня… Это твоя первая ночь дома, которая должна быть наслаждением для тебя и нам родителям… Но соседнее государство — это отбросы общества», — написала девушка.

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Надеемся, малыши и родители оправятся от пережитого и начнут новую счастливую страницу своей жизни. А РФ неизбежно будет отвечать за всю ту боль, которую принесла украинцам.

Напомним, утром 7 июля в Дарницком районе завершились поисково-спасательные работы после обстрела РФ. Погибли 11 человек. В Подольском районе разбор завалов продолжается — там известно о 8 жертвах. Впоследствии стало известно, что спасатели достали из-под завалов в доме в Дарницком районе тела 12-летнего мальчика и его мамы. Так, окончательное число погибших в результате удара по Киеву возросло до 19. Всего из-за российских обстрелов пострадали 76 человек, 24 из них находятся в стационарах больниц, среди них двое детей.

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