"Мама, не бойся! Я с тобой": женщина рассказала о реакции 3-летнего сына во время атаки на Вишневое

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Мама маленького Томаша поделилась трогательной историей о том, как ее трехлетний сын поддерживал ее во время российской атаки на Вишневое в Киевской области. Женщина призналась, что, просматривая видео и читая новости, испытывала сильную тревогу. В то же время ребенок пытался отвлечь его и вернуть покой.

Об этом она написала на своей странице в Instagram.

«Такой маленький, но, кажется, уже такой взрослый. Ты так много понимаешь и даже в самые страшные моменты находишь слова, чтобы меня успокоить», — написала мама.

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Дата публикации 12:10, 07.07.26 Количество просмотров 17 Сеть умилили кадры, на которых маленький мальчик успокаивает маму во время атаки на Вишневое

«Ты — мой смысл, моя сила, мой свет»

По словам женщины, мальчик весь день обнимал ее, шутил, пел, танцевал и всячески пытался переключить внимание. Он заметил, что телефон вызывает у мамы волнение, поэтому постоянно пытался унести ее от новостей и вернуть к привычным детским радостям.

«В такие моменты мне кажется, что в наших детях гораздо больше силы, стойкости и мудрости, чем у нас, взрослых», — поделилась женщина.

Она отметила, что ей больно видеть, из-за каких испытаний приходится проходить детям из-за войны. В то же время поблагодарила сына за поддержку.

«Даже в свои три года ты уже умеешь дарить ощущение, что мы справимся. Ты мой смысл, моя сила и мой свет», — обратилась к сыну она.

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Мама также рассказала, что показала Томашу добрые слова от людей в комментариях. По ее словам, мальчик искренне улыбался и почувствовал каждое теплое пожелание.

«Сегодня у нас день объятий, вкусностей, мультиков, песен и пляски. Мы будем делать все, чтобы этот день закончился более спокойно, чем начался», — написала она.

Женщина призвала беречь детей и пожелала, чтобы они подольше знали только звук счастливого смеха, а не взрывов.

Ранее мы писали, что в результате массированной российской атаки на Киевщину больше всего пострадало Вишневое. Жертвами ударов РФ стали восемь человек. Там повреждено более 200 объектов, в том числе более 100 жилых домов, а около 500 жителей пришлось эвакуировать из-за угрозы повторной детонации. Среди поврежденных сооружений — частные и многоквартирные дома, торговые, складские, административные и производственные помещения, а также семь общежитий железнодорожников, где проживают более 160 семей. Для людей, которые не могут вернуться в свои дома, развернули временные пункты размещения с гуманитарной, медицинской и психологической помощью; жители также подали сотни заявлений о поврежденном имуществе. На месте продолжают работать спасатели, стражи порядка, медики и коммунальные службы, которые ликвидируют последствия атаки и оценивают масштабы разрушения.

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