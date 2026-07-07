"Мамо, не бійся! Я з тобою": жінка розповіла про реакцію 3-річного сина під час атаки на Вишневе

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Мама маленького Томаша поділилася зворушливою історією про те, як її трирічний син підтримував її під час російської атаки на Вишневе, що в Київській області. Жінка зізналася, що, переглядаючи відео та читаючи новини, переживала сильну тривогу. Водночас дитина намагалася відволікти її та повернути спокій.

Про це вона написала на своїй сторінці в Instagram.

«Такий маленький, але, здається, вже такий дорослий. Ти так багато розумієш і навіть у найстрашніші моменти знаходиш слова, щоб заспокоїти мене», — написала мама.

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Дата публікації 12:10, 07.07.26 Кількість переглядів 41 Мережу розчулили кадри, на яких маленький хлопчик заспокоює маму під час атаки на Вишневе

«Ти — мій сенс, моя сила, моє світло»

За словами жінки, хлопчик увесь день обіймав її, жартував, співав, танцював і всіляко намагався переключити увагу. Він помітив, що телефон викликає у мами хвилювання, тому постійно намагався забрати її від новин і повернути до звичних дитячих радощів.

«У такі моменти мені здається, що в наших дітях набагато більше сили, стійкості й мудрості, ніж у нас, дорослих», — поділилася жінка.

Вона зазначила, що їй боляче бачити, через які випробування доводиться проходити дітям через війну. Водночас подякувала синові за підтримкую.

«Навіть у свої три роки ти вже вмієш дарувати відчуття, що ми впораємося. Ти — мій сенс, моя сила і моє світло», — завернулася до сина вона.

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Мама також розповіла, що показала Томашу добрі слова від людей у коментарях. За її словами, хлопчик щиро посміхався і відчув кожне тепле побажання.

«Сьогодні у нас день обіймів, смаколиків, мультиків, пісень і танців. Ми будемо робити все, щоб цей день закінчився спокійніше, ніж почався», — написала вона.

Жінка закликала берегти дітей і побажала, щоб вони якомога довше знали лише звук щасливого сміху, а не вибухів.

Що зараз відбувається у Вишневому

У Вишневому на Київщині тривають пошукові роботи після масованої атаки РФ. За словами речниці ДСНС Київської області Вікторії Рубан, рятувальники досі шукають одну людину.

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Наразі відомо про семеро загиблих у місті. Екстрені служби продовжують працювати на місці удару та ліквідовувати наслідки російської атаки.

Як ми писали, у Вишневому після російської атаки місцеві мешканці повертаються до своїх будинків, щоб забрати вцілілі речі та оцінити масштаби руйнувань. Понад п’ять вулиць із приватною забудовою зазнали значних пошкоджень: частина будинків зруйнована, деякі споруди досі тліють після пожеж. Жителі розповідають, що після удару самостійно намагалися гасити вогонь і рятувати майно, яке вдалося зберегти. Один із місцевих мешканців розповів, що під час атаки разом із родиною ховався у підвалі, де від вибухів сипалися стіни та стеля, а після цього повернувся допомагати сусідам. На місці продовжують працювати рятувальники та комунальні служби, які ліквідовують наслідки атаки й допомагають мешканцям впоратися з пошкодженнями

Раніше ми писали, що внаслідок масованої російської атаки на Київщину найбільше постраждало Вишневе. Жертвами ударів РФ стало семеро людей. Там пошкоджено понад 200 об’єктів, зокрема понад 100 житлових будинків, а близько 500 мешканців довелося евакуювати через загрозу повторної детонації. Серед пошкоджених споруд — приватні та багатоквартирні будинки, торговельні, складські, адміністративні й виробничі приміщення, а також сім гуртожитків залізничників, де проживають понад 160 родин. Для людей, які не можуть повернутися до своїх осель, розгорнули тимчасові пункти розміщення з гуманітарною, медичною та психологічною допомогою.

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