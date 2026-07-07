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- Київ
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"Мамо, не бійся! Я з тобою": жінка розповіла про реакцію 3-річного сина під час атаки на Вишневе
Маленький Томаш зберігав спокій і знаходив слова, щоб підтримати свою найріднішу людину, поки РФ нещадно атакувала їхнє місто.
Мама маленького Томаша поділилася зворушливою історією про те, як її трирічний син підтримував її під час російської атаки на Вишневе, що в Київській області. Жінка зізналася, що, переглядаючи відео та читаючи новини, переживала сильну тривогу. Водночас дитина намагалася відволікти її та повернути спокій.
Про це вона написала на своїй сторінці в Instagram.
«Такий маленький, але, здається, вже такий дорослий. Ти так багато розумієш і навіть у найстрашніші моменти знаходиш слова, щоб заспокоїти мене», — написала мама.
«Ти — мій сенс, моя сила, моє світло»
За словами жінки, хлопчик увесь день обіймав її, жартував, співав, танцював і всіляко намагався переключити увагу. Він помітив, що телефон викликає у мами хвилювання, тому постійно намагався забрати її від новин і повернути до звичних дитячих радощів.
«У такі моменти мені здається, що в наших дітях набагато більше сили, стійкості й мудрості, ніж у нас, дорослих», — поділилася жінка.
Вона зазначила, що їй боляче бачити, через які випробування доводиться проходити дітям через війну. Водночас подякувала синові за підтримкую.
«Навіть у свої три роки ти вже вмієш дарувати відчуття, що ми впораємося. Ти — мій сенс, моя сила і моє світло», — завернулася до сина вона.
Мама також розповіла, що показала Томашу добрі слова від людей у коментарях. За її словами, хлопчик щиро посміхався і відчув кожне тепле побажання.
«Сьогодні у нас день обіймів, смаколиків, мультиків, пісень і танців. Ми будемо робити все, щоб цей день закінчився спокійніше, ніж почався», — написала вона.
Жінка закликала берегти дітей і побажала, щоб вони якомога довше знали лише звук щасливого сміху, а не вибухів.
Що зараз відбувається у Вишневому
У Вишневому на Київщині тривають пошукові роботи після масованої атаки РФ. За словами речниці ДСНС Київської області Вікторії Рубан, рятувальники досі шукають одну людину.
Наразі відомо про семеро загиблих у місті. Екстрені служби продовжують працювати на місці удару та ліквідовувати наслідки російської атаки.
Як ми писали, у Вишневому після російської атаки місцеві мешканці повертаються до своїх будинків, щоб забрати вцілілі речі та оцінити масштаби руйнувань. Понад п’ять вулиць із приватною забудовою зазнали значних пошкоджень: частина будинків зруйнована, деякі споруди досі тліють після пожеж. Жителі розповідають, що після удару самостійно намагалися гасити вогонь і рятувати майно, яке вдалося зберегти. Один із місцевих мешканців розповів, що під час атаки разом із родиною ховався у підвалі, де від вибухів сипалися стіни та стеля, а після цього повернувся допомагати сусідам. На місці продовжують працювати рятувальники та комунальні служби, які ліквідовують наслідки атаки й допомагають мешканцям впоратися з пошкодженнями
Раніше ми писали, що внаслідок масованої російської атаки на Київщину найбільше постраждало Вишневе. Жертвами ударів РФ стало семеро людей. Там пошкоджено понад 200 об’єктів, зокрема понад 100 житлових будинків, а близько 500 мешканців довелося евакуювати через загрозу повторної детонації. Серед пошкоджених споруд — приватні та багатоквартирні будинки, торговельні, складські, адміністративні й виробничі приміщення, а також сім гуртожитків залізничників, де проживають понад 160 родин. Для людей, які не можуть повернутися до своїх осель, розгорнули тимчасові пункти розміщення з гуманітарною, медичною та психологічною допомогою.