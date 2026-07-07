«Вийшов із дому за 20 хвилин до удару»: киянин розповів, як кішка врятувала йому життя під час атаки РФ

Удар по Києву

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Житель Подільського району Києва, який втратив квартиру внаслідок російської атаки, розповів, що уникнути загибелі йому, ймовірно, допомогла домашня кішка.

Про це киянин розповв журналістам NV.

За словами чоловіка, вранці його улюблениця почала поводитися неспокійно й розбудила його. Через це він вирішив виїхати на роботу приблизно на 20 хвилин раніше, ніж планував.

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Невдовзі після його від’їзду російська ракета влучила в будинок. Про трагедію чоловікові повідомили знайомі, які зателефонували й сказали, що квартири, у якій він прожив майже 20 років, більше немає.

Зі сльозами на очах киянин розповів, що найбільше переживає за свою кішку. Під час удару тварина залишилася вдома й опинилася під завалами. Попри втрату житла, чоловік каже, що знайде, де жити. Найбільший біль для нього зараз — невідомість щодо долі домашньої улюблениці.

«Кицьку шкода. Вона 10 років зі мною живе… Рятувальники шукали, говорять, пищить… Зазвичай вона ховається під ванну під час обстрілу. Те, що там окументи, нас не цікавить. Мені головне кицька… Жити, я знайду, де жити. А кицьку… 10 років… Все, пішов я…», — із сумом каже чоловік.

Як ми повідомляли, остаточна кількість загиблих внаслідок удару по Києву зросла до 19. Вранці 7 липня у Дарницькому районі завершилися пошуково-рятувальні роботи після обстрілу РФ. Загинуло 11 людей. У Подільському районі розбір завалів досі триває — там відомо про 8 жертв. Відомо, що рятувальники дістали з-під завалів у будинку в Дарницькому районі тіла 12-річного хлопчика та його мами. Загалом через російський обстріл постраждало 76 людей, 24 із них перебувають в стаціонарах лікарень, серед них — двоє дітей.

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