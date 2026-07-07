Перша ніч вдома: у Києві 4-денне немовля пережило масовану атаку (відео)

Удар по Києву / © ТСН

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Дитина, яка лише чотири дні, як з’явилася на світ, уже зіткнулася з реаліями війни. Так, першу ніч вдома малеча провела під звуки вибухів, адже РФ атакувала Київ. Її мама емоційно висловилася на своїй сторінці про росіян, які забирають спокій у найменших.

Про це мати дитини написала на своїй сторінці в Instagram.

Дата публікації 13:16, 07.07.26 Кількість переглядів 6 Новонароджена дитина провела першу ніч вдома під звуки вибухів

«Тобі чотири дні… Це твоя перша ніч вдома, яка мала б бути насолодою для тебе і нам, батькам… Але сусідня держава — то покидьки суспільства», — написала дівчина.

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Сподіваємося, малеча та батьки оговтаються від пережитого й розпочнуть нову щасливу сторінку свого життя. А РФ неминуче відповідатиме за весь той біль, який принесла українцям.

Нагадаємо, вранці 7 липня у Дарницькому районі завершилися пошуково-рятувальні роботи після обстрілу РФ. Загинуло 11 людей. У Подільському районі розбір завалів досі триває — там відомо про 8 жертв. Відомо, що рятувальники дістали з-під завалів у будинку в Дарницькому районі тіла 12-річного хлопчика та його мами. Таким чином, остаточна кількість загиблих внаслідок удару по Києву зросла до 19. Загалом через російський обстріл постраждало 76 людей, 24 із них перебувають в стаціонарах лікарень, серед них — двоє дітей.

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