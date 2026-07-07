ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
Кількість переглядів
487
Час на прочитання
1 хв

Перша ніч вдома: у Києві 4-денне немовля пережило масовану атаку (відео)

Мама показала, як провела першу ніч вдома зі своїм чоловіком і немовлям. Їх застала масована атака РФ.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Коментарі
Удар по Києву

Удар по Києву / © ТСН

Дитина, яка лише чотири дні, як з’явилася на світ, уже зіткнулася з реаліями війни. Так, першу ніч вдома малеча провела під звуки вибухів, адже РФ атакувала Київ. Її мама емоційно висловилася на своїй сторінці про росіян, які забирають спокій у найменших.

Про це мати дитини написала на своїй сторінці в Instagram.

«Тобі чотири дні… Це твоя перша ніч вдома, яка мала б бути насолодою для тебе і нам, батькам… Але сусідня держава — то покидьки суспільства», — написала дівчина.

Сподіваємося, малеча та батьки оговтаються від пережитого й розпочнуть нову щасливу сторінку свого життя. А РФ неминуче відповідатиме за весь той біль, який принесла українцям.

Нагадаємо, вранці 7 липня у Дарницькому районі завершилися пошуково-рятувальні роботи після обстрілу РФ. Загинуло 11 людей. У Подільському районі розбір завалів досі триває — там відомо про 8 жертв. Відомо, що рятувальники дістали з-під завалів у будинку в Дарницькому районі тіла 12-річного хлопчика та його мами. Таким чином, остаточна кількість загиблих внаслідок удару по Києву зросла до 19. Загалом через російський обстріл постраждало 76 людей, 24 із них перебувають в стаціонарах лікарень, серед них — двоє дітей.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
487
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie