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У Києві спалахнули пожежі після ракетної атаки: Кличко повідомив про наслідки в двох районах
Унаслідок російської балістичної атаки в Києві виникли пожежі у Деснянському та Святошинському районах. На місцях працюють екстрені служби.
У ніч проти 8 липня російські війська атакували Київ балістичними ракетами. У столиці зафіксовано перші наслідки обстрілу.
За інформацією міського голови Віталія Кличка, у Деснянському районі внаслідок влучання ракети загорілися складські приміщення.
Крім того, у Святошинському районі сталося загоряння в нежитловій будівлі.
Мер столиці закликав киян не залишати укриттів, адже ворог продовжує атакувати місто балістичними ракетами.
Інформація про постраждалих та масштаби руйнувань уточнюється.
Атака на Київську область 6 липня — що відомо
У Вишневому Київської області ліквідовують наслідки масованої атаки 6 липня. Там удар РФ спричинив масштабні руйнування, пожежі і евакуацію мирних жителів.
Внаслідок російської масованої атаки на Київську область загинули 9 людей. У Вишневому пошкоджено понад 200 будівель, зокрема понад 100 житлових будинків. Близько 500 жителів евакуювали.
У Києві внаслідок російської атаки загинули 19 людей, ще близько 70 дістали поранення. Загалом роботи з ліквідації наслідків тривають на понад 20 локаціях. Найскладніша ситуація в Дарницькому та Подільському районах.