У Києві спалахнули пожежі після ракетної атаки: Кличко повідомив про наслідки в двох районах

Пожежа / © ТСН.ua

Реклама

У ніч проти 8 липня російські війська атакували Київ балістичними ракетами. У столиці зафіксовано перші наслідки обстрілу.

За інформацією міського голови Віталія Кличка, у Деснянському районі внаслідок влучання ракети загорілися складські приміщення.

Крім того, у Святошинському районі сталося загоряння в нежитловій будівлі.

Реклама

Мер столиці закликав киян не залишати укриттів, адже ворог продовжує атакувати місто балістичними ракетами.

Інформація про постраждалих та масштаби руйнувань уточнюється.

Атака на Київську область 6 липня — що відомо

У Вишневому Київської області ліквідовують наслідки масованої атаки 6 липня. Там удар РФ спричинив масштабні руйнування, пожежі і евакуацію мирних жителів.

Внаслідок російської масованої атаки на Київську область загинули 9 людей. У Вишневому пошкоджено понад 200 будівель, зокрема понад 100 житлових будинків. Близько 500 жителів евакуювали.

Реклама

У Києві внаслідок російської атаки загинули 19 людей, ще близько 70 дістали поранення. Загалом роботи з ліквідації наслідків тривають на понад 20 локаціях. Найскладніша ситуація в Дарницькому та Подільському районах.

Новини партнерів