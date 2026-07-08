ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
Кількість переглядів
687
Час на прочитання
1 хв

У Києві спалахнули пожежі після ракетної атаки: Кличко повідомив про наслідки в двох районах

Унаслідок російської балістичної атаки в Києві виникли пожежі у Деснянському та Святошинському районах. На місцях працюють екстрені служби.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Коментарі
Пожежа

Пожежа / © ТСН.ua

У ніч проти 8 липня російські війська атакували Київ балістичними ракетами. У столиці зафіксовано перші наслідки обстрілу.

За інформацією міського голови Віталія Кличка, у Деснянському районі внаслідок влучання ракети загорілися складські приміщення.

Крім того, у Святошинському районі сталося загоряння в нежитловій будівлі.

Мер столиці закликав киян не залишати укриттів, адже ворог продовжує атакувати місто балістичними ракетами.

Інформація про постраждалих та масштаби руйнувань уточнюється.

Атака на Київську область 6 липня — що відомо

У Вишневому Київської області ліквідовують наслідки масованої атаки 6 липня. Там удар РФ спричинив масштабні руйнування, пожежі і евакуацію мирних жителів.

Внаслідок російської масованої атаки на Київську область загинули 9 людей. У Вишневому пошкоджено понад 200 будівель, зокрема понад 100 житлових будинків. Близько 500 жителів евакуювали.

У Києві внаслідок російської атаки загинули 19 людей, ще близько 70 дістали поранення. Загалом роботи з ліквідації наслідків тривають на понад 20 локаціях. Найскладніша ситуація в Дарницькому та Подільському районах.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
687
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie