В Киеве вспыхнули пожары после ракетной атаки: Кличко сообщил о последствиях в двух районах

Пожар / © ТСН.ua

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В ночь на 8 июля российские войска атаковали Киев баллистическими ракетами. В столице зафиксированы первые последствия обстрелов.

По информации городского головы Виталия Кличко , в Деснянском районе в результате попадания ракеты загорелись складские помещения.

Кроме того, в Святошинском районе произошло возгорание в нежилом здании.

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Мэр столицы призвал киевлян не покидать укрытий, ведь враг продолжает атаковать город баллистическими ракетами.

Информация о пострадавших и масштабах разрушений уточняется.

Атака на Киевскую область 6 июля - что известно

В Вишневом в Киевской области ликвидируют последствия массированной атаки 6 июля. Там удар РФ повлек за собой масштабные разрушения, пожары и эвакуацию мирных жителей.

В результате российской массированной атаки на Киевскую область погибли 9 человек. В Вишневом повреждено более 200 зданий, в том числе более 100 жилых домов. Около 500 жителей были эвакуированы.

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В Киеве в результате российской атаки погибли 19 человек, еще около 70 получили ранения. В целом работы по ликвидации последствий продолжаются более чем на 20 локациях. Самая сложная ситуация в Дарницком и Подольском районах.

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