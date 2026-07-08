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В Киеве вспыхнули пожары после ракетной атаки: Кличко сообщил о последствиях в двух районах
В результате российской баллистической атаки в Киеве возникли пожары в Деснянском и Святошинском районах. На местах работают экстренные службы.
В ночь на 8 июля российские войска атаковали Киев баллистическими ракетами. В столице зафиксированы первые последствия обстрелов.
По информации городского головы Виталия Кличко , в Деснянском районе в результате попадания ракеты загорелись складские помещения.
Кроме того, в Святошинском районе произошло возгорание в нежилом здании.
Мэр столицы призвал киевлян не покидать укрытий, ведь враг продолжает атаковать город баллистическими ракетами.
Информация о пострадавших и масштабах разрушений уточняется.
Атака на Киевскую область 6 июля - что известно
В Вишневом в Киевской области ликвидируют последствия массированной атаки 6 июля. Там удар РФ повлек за собой масштабные разрушения, пожары и эвакуацию мирных жителей.
В результате российской массированной атаки на Киевскую область погибли 9 человек. В Вишневом повреждено более 200 зданий, в том числе более 100 жилых домов. Около 500 жителей были эвакуированы.
В Киеве в результате российской атаки погибли 19 человек, еще около 70 получили ранения. В целом работы по ликвидации последствий продолжаются более чем на 20 локациях. Самая сложная ситуация в Дарницком и Подольском районах.