В Киеве прогремели взрывы перед воздушной тревогой

Ракета / © ТСН.ua

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В ночь на 8 июля 2026 года в Киеве прогремели взрывы. После этого в столице объявили воздушную тревогу из-за угрозы применения баллистического вооружения.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ, начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко.

По словам Тимура Ткаченко, российские войска атакуют столицу баллистическими ракетами. Он призвал жителей Киева находиться в укрытиях до опасности.

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В то же время, Воздушные силы ВСУ предупредили об угрозе применения баллистического вооружения с северного направления.

Позже воздушная тревога из-за баллистической угрозы была расширена и на ряд других регионов Украины. Жителей призывают не игнорировать сигналы воздушной тревоги и оставаться в укрытиях до официального сообщения об отбое.

Атака на Киевскую область 6 июля - что известно

В Вишневом в Киевской области ликвидируют последствия массированной атаки 6 июля. Там удар РФ повлек за собой масштабные разрушения, пожары и эвакуацию мирных жителей.

В результате российской массированной атаки на Киевскую область погибли 9 человек. В Вишневом повреждено более 200 зданий, в том числе более 100 жилых домов. Около 500 жителей были эвакуированы.

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В Киеве в результате российской атаки погибли 19 человек, еще около 70 получили ранения. В целом работы по ликвидации последствий продолжаются более чем на 20 локациях. Самая сложная ситуация в Дарницком и Подольском районах.

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