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В Киеве завершили разбор завалов после атаки РФ: сколько людей погибло
В ГСЧС сообщили о завершении спасательных работ на всех локациях в Киеве.
В Киеве полностью завершены работы по ликвидации последствий на всех поврежденных в результате российских обстрелов локациях.
Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).
Сколько погибших в Киеве в результате атаки РФ
В общей сложности из-за вражеской атаки в городе погибли 19 человек, еще 61 человек получил ранения.
Наибольшие разрушения были зафиксированы в Подольском районе столицы. Там спасатели и коммунальные службы разбирали завалы пострадавших от взрывов зданий.
«В Подольском районе в целом демонтировано и вывезено 1580 куб. м строительного мусора», — отметили в ГСЧС.
Атака РФ на Киев — последние новости
Напомним, в ночь на 2 июля россияне совершили массированную атаку беспилотниками и ракетами разных типов по Киеву. В результате обстрела зафиксированы повреждения и разрушения более чем на 30 локациях во всех районах столицы.
Утром 7 июля спасатели сообщали, что в Дарницком районе поисково-спасательные работы завершены. По их данным, там погибли 11 человек.
Несмотря на трагедию, в Дарницком районе удалось спасти семерых находившихся под завалами людей.