В Киеве завершили разбор завалов после атаки РФ: сколько людей погибло

Атака РФ на Киев 6 июля

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В Киеве полностью завершены работы по ликвидации последствий на всех поврежденных в результате российских обстрелов локациях.

Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Сколько погибших в Киеве в результате атаки РФ

В общей сложности из-за вражеской атаки в городе погибли 19 человек, еще 61 человек получил ранения.

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Наибольшие разрушения были зафиксированы в Подольском районе столицы. Там спасатели и коммунальные службы разбирали завалы пострадавших от взрывов зданий.

«В Подольском районе в целом демонтировано и вывезено 1580 куб. м строительного мусора», — отметили в ГСЧС.

Атака РФ на Киев — последние новости

Напомним, в ночь на 2 июля россияне совершили массированную атаку беспилотниками и ракетами разных типов по Киеву. В результате обстрела зафиксированы повреждения и разрушения более чем на 30 локациях во всех районах столицы.

Утром 7 июля спасатели сообщали, что в Дарницком районе поисково-спасательные работы завершены. По их данным, там погибли 11 человек.

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Несмотря на трагедию, в Дарницком районе удалось спасти семерых находившихся под завалами людей.

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