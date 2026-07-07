- Дата публікації
-
- Категорія
- Київ
- Кількість переглядів
- 761
- Час на прочитання
- 1 хв
У Києві завершили розбирання завалів після атаки РФ: скільки людей загинуло
Рятувальники завершили розбирати завали після російського удару на всіх локаціях у Києві.
У Києві на всіх локаціях завершені роботи з ліквідації наслідків російського удару по столиці 6 липня. Через атаку РФ в місті загинуло 19 людей, ще 61 громадянин зазнав поранень.
Про це повідомили в Державній службі з надзвичайних ситуацій (ДСНС).
Скільки загиблих у Києві внаслідок атаки РФ
Загалом через ворожу атаку в місті загинуло 19 людей, ще 61 особа зазнала поранень.
Найбільші руйнування зафіксували в Подільському районі столиці. Там рятувальники та комунальні служби розбирали завали будівель, які постраждали від вибухів.
«У Подільському районі загалом демонтовано та вивезено 1580 куб. м будівельного сміття», — зазначили у ДСНС.
Атака РФ на Київ — останні новини
Нагадаємо, в ніч проти 6 липня росіяни здійснили масовану атаку безпілотниками та ракетами різних типів по Києву. Внаслідок обстрілу зафіксовано пошкодження і руйнування на понад 30 локаціях в усіх районах столиці.
Вранці 7 липня рятувальники повідомляли, що в Дарницькому районі пошуково-рятувальні роботи завершені. За їхніми даними, там загинуло 11 людей.
Попри трагедію у Дарницькому районі вдалося врятувати сімох людей, які перебували під завалами.