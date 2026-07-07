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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
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761
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У Києві завершили розбирання завалів після атаки РФ: скільки людей загинуло

Рятувальники завершили розбирати завали після російського удару на всіх локаціях у Києві.

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Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
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Атака РФ на Київ 6 липня

Атака РФ на Київ 6 липня / © ДСНС

У Києві на всіх локаціях завершені роботи з ліквідації наслідків російського удару по столиці 6 липня. Через атаку РФ в місті загинуло 19 людей, ще 61 громадянин зазнав поранень.

Про це повідомили в Державній службі з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Скільки загиблих у Києві внаслідок атаки РФ

Загалом через ворожу атаку в місті загинуло 19 людей, ще 61 особа зазнала поранень.

Найбільші руйнування зафіксували в Подільському районі столиці. Там рятувальники та комунальні служби розбирали завали будівель, які постраждали від вибухів.

«У Подільському районі загалом демонтовано та вивезено 1580 куб. м будівельного сміття», — зазначили у ДСНС.

Атака РФ на Київ — останні новини

Нагадаємо, в ніч проти 6 липня росіяни здійснили масовану атаку безпілотниками та ракетами різних типів по Києву. Внаслідок обстрілу зафіксовано пошкодження і руйнування на понад 30 локаціях в усіх районах столиці.

Вранці 7 липня рятувальники повідомляли, що в Дарницькому районі пошуково-рятувальні роботи завершені. За їхніми даними, там загинуло 11 людей.

Попри трагедію у Дарницькому районі вдалося врятувати сімох людей, які перебували під завалами.

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Дата публікації
Кількість переглядів
761
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