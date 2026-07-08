У Києві прогриміли вибухи перед повітряною тривогою

Ракета / © ТСН.ua

Реклама

У ніч проти 8 липня 2026 року в Києві пролунали вибухи. Після цього у столиці оголосили повітряну тривогу через загрозу застосування балістичного озброєння.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ, начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.

За словами Тимура Ткаченка, російські війська атакують столицю балістичними ракетами. Він закликав мешканців Києва перебувати в укриттях до завершення небезпеки.

Реклама

Водночас Повітряні сили ЗСУ попередили про загрозу застосування балістичного озброєння з північного напрямку.

Пізніше повітряну тривогу через балістичну загрозу було розширено і на низку інших регіонів України. Жителів закликають не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та залишатися в укриттях до офіційного повідомлення про відбій.

Новини партнерів