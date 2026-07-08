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- Київ
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У Києві прогриміли вибухи перед повітряною тривогою
У ніч проти 8 липня в Києві пролунали вибухи, після чого у столиці оголосили повітряну тривогу. За даними влади та Повітряних сил ЗСУ, Росія атакує місто балістичними ракетами.
У ніч проти 8 липня 2026 року в Києві пролунали вибухи. Після цього у столиці оголосили повітряну тривогу через загрозу застосування балістичного озброєння.
Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ, начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.
За словами Тимура Ткаченка, російські війська атакують столицю балістичними ракетами. Він закликав мешканців Києва перебувати в укриттях до завершення небезпеки.
Водночас Повітряні сили ЗСУ попередили про загрозу застосування балістичного озброєння з північного напрямку.
Пізніше повітряну тривогу через балістичну загрозу було розширено і на низку інших регіонів України. Жителів закликають не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та залишатися в укриттях до офіційного повідомлення про відбій.