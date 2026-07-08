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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Киев
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В Киеве из-за атаки РФ есть первый пострадавший: Ткаченко призвал не покидать укрытие

В Киеве в результате очередной российской атаки, по предварительным данным, пострадал один человек, в то же время угроза для столицы сохраняется из-за вражеских ударных беспилотников.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
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Ракета

Ракета / © ТСН.ua

Начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко сообщил, что на данный момент предварительно известно об одном пострадавшем в результате вражеской атаки на столицу . Информация уточняется.

Он также призвал жителей Киева не покидать укрытий, ведь на подступах к городу все еще находятся российские ударные беспилотники.

"Киевляне, оставайтесь в укрытиях к отбою, на подступах к Киеву есть вражеские ударные БпЛА", - подчеркнул Ткаченко.

Воздушная тревога в столице продолжается. Жители города призывают не игнорировать сигналы опасности и находиться в безопасных местах до официального отбоя.

Напомним, что в результате российской баллистической атаки в Киеве возникли пожары в Деснянском и Святошинском районах. На местах работают экстренные службы.

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Дата публикации
Количество просмотров
259
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