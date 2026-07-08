Удар по Киеву ночью 8 июля: что известно о последствиях ракетной атаки (фото)

Атака на Киев

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В ночь на 8 июля российская армия атаковала Киев ракетами . В результате обстрелов в разных районах города возникли пожары и разрушения.

Об этом сообщили в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям .

Больше всего пострадал Святошинский район. Там загорелись административное здание и складские помещения. По данным спасателей, два человека получили травмы, одного из них госпитализировали.

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Кроме того, по другому адресу в Святошинском районе произошел пожар в гаражном кооперативе, спасатели уже ликвидированы. Также в результате российской атаки повреждены административное здание и трамваи.

В Деснянском районе из-за ракетного удара загорелись складские помещения.

В ГСЧС отметили, что на всех других локациях пожары уже локализованы. На местах продолжают работать спасатели и другие экстренные службы.

Информация о возможных погибших и пострадавших уточняется.

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Атака на Киевскую область 6 июля - что известно

В Вишневом в Киевской области ликвидируют последствия массированной атаки 6 июля. Там удар РФ повлек за собой масштабные разрушения, пожары и эвакуацию мирных жителей.

В результате российской массированной атаки на Киевскую область погибли 9 человек. В Вишневом повреждено более 200 зданий, в том числе более 100 жилых домов. Около 500 жителей были эвакуированы.

В Киеве в результате российской атаки погибли 19 человек, еще около 70 получили ранения. В целом работы по ликвидации последствий продолжаются более чем на 20 локациях. Самая сложная ситуация в Дарницком и Подольском районах.

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