Киев накрывает опасная стихия, ветер усилится до штормового: синоптики дали подробный прогноз

Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Киевской области 8 июля / © unsplash.com

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В среду, 8 июля, в Киеве и Киевской области ожидается прохладная погода с затяжными грозовыми дождями, штормовыми порывами ветра и заметным похолоданием.

В частности, дожди с грозами в столице прогнозирует синоптик Наталья Диденко. Также она предупреждает, что возможен сильный ливень и штормовой ветер со скоростью до 15–20 метров в секунду. Днём в столице будет от +20 до +21 градуса тепла.

Как сообщают в Украинском гидрометцентре, 8 июля в Киевской области будет облачно с прояснениями, ожидаются кратковременные дожди, местами с грозами. Синоптики также предупреждают о порывах ветра до 15–20 метров в секунду, в связи с чем в регионе объявлен первый уровень опасности — желтый.

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© Укргидрометцентр

Температура воздуха в области ночью будет колебаться от +14 до +19 градусов тепла, днём ожидается от +19 до +24 градусов тепла.

В столице днём столбики термометров будут показывать от +20 до +22 градусов тепла.

По данным метеопортала Sinoptik, в Киеве весь день будет облачно. Сильный дождь, который будет идти почти весь день, к вечеру постепенно ослабнет. Температура воздуха в дневные часы ожидается от +18 до +21 градуса тепла.

Погода в Киеве 8 июля

Ранее синоптики рассказали, какая погода ожидается в Украине 8 июля.

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