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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
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113
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Київ накриває небезпечна стихія, вітер розгуляється аж до штормового: синоптики дали детальний прогноз

Прохолода та рясні літні зливи затримаються на Київщині цієї доби.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
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Синоптики розповіли, якою буде погода на Київщині 8 липня

Синоптики розповіли, якою буде погода на Київщині 8 липня / © unsplash.com

У середу, 8 липня, у Києві та Київській області прохолодна погода із затяжними грозовими дощами, штормовими поривами вітру та відчутним похолоданням.

Зокрема, дощі із грозами у столиці прогнозує синоптикиня Наталка Діденко. Також вона попереджає, що можлива сильна злива та штормовий вітер до 15-20 метрів за секунду. Вдень у столиці буде від +20 до +21 градуса тепла.

Як повідомляють в Українському гідрометцентрі, на Київщині 8 липня буде хмарно з проясненнями, очікуються короткочасні дощі, місцями із грозами. Синоптики також попереджають про пориви вітру до 15-20 метрів за секунду, через що у регіоні оголошено перший рівень небезпечності, жовтий.

/ © Укргідрометцентр

© Укргідрометцентр

Температура повітря по області вночі коливатиметься від +14 до +19 градусів тепла, вдень очікується від +19 до +24 градусів тепла.

У столиці вдень стовпчики термометрів показуватимуть від +20 до +22 градусів тепла.

За даними погодного порталу Sinoptik, хмарна погода протримається у Києві увесь день. Сильний дощ, який йтиме майже весь день, до вечора поступово послабшає. Температура повітря у денні години очікується від +18 до +21 градуса тепла.

Погода у Києві 8 липня / © скриншот

Погода у Києві 8 липня / © скриншот

Раніше синоптики розповіли, якою буде погода в Україні 8 липня.

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Дата публікації
Кількість переглядів
113
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