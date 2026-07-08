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Під час ракетного удару по Києву 8 липня постраждало ДЕПО: пошкоджено 42 польські вагони PESA. В роботі трамваїв відбулися зміни.

Про це повідомляє КМДА.

Оперативно створено робочу групу з фахівців усіх столичних ДЕПО. Обіцяють відновити рухомий склад орієнтовно протягом тижня.

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Внаслідок обстрілу трамвайні маршрути № 1 та № 3 тимчасово курсують зі збільшеними інтервалами. Для своєчасного забезпечення перевезення пасажирів на рейс тимчасово запроваджено автобусні маршрути № 1Т та № 3Т.

Влада закликає пасажирів враховувати тимчасові зміни під час планування маршрутів.

© КМДА

Атака РФ по Києву 8 липня — що відомо

Нагадаємо, 8 липня Росія завдала ракетного удару. Внаслідок обстрілу в різних районах міста виникли пожежі та руйнування. Зокрема, у Святошинському районі сталася пожежа в гаражному кооперативі, а у Деснянському районі загорілися складські приміщення.

Станом на ранок відомо про одну жертву — це жінка. Також є поранені.

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