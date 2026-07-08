Атака на депо в Киеве

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Во время ракетного удара по Киеву 8 июля пострадало депо: повреждены 42 польских вагона PESA. В работе трамваев есть изменения.

Об этом сообщает КГГА.

Оперативно создана рабочая группа из специалистов всех столичных депо. Обещают восстановить подвижной состав ориентировочно в течение недели.

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В результате обстрела трамвайные маршруты № 1 и № 3 временно курсируют с увеличенными интервалами. Для своевременного обеспечения перевозки пассажиров на рейс временно введены автобусные маршруты №1Т и №3Т.

Власти призывают пассажиров учитывать временные изменения при планировании маршрутов.

© КМДА

Атака РФ по Киеву 8 июля — что известно

Напомним, 8 июля Россия нанесла ракетный удар. В результате обстрелов в разных районах города возникли пожары и разрушения. В частности, в Святошинском районе произошел пожар в гаражном кооперативе, а в Деснянском районе загорелись складские помещения.

По состоянию на утро известно об одной жертве — это женщина. Также есть раненные.

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