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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Киев
Количество просмотров
890
Время на прочтение
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Во время удара по Киеву сильно пострадало депо: многие трамваи повреждены — как они курсируют

Россия повредила более 40 трамваев. В настоящее время некоторые маршруты дублируются автобусами №1Т и №3Т.

Автор публикации
Фото автора: Катерина Кузнецова Катерина Кузнецова
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Атака на депо в Киеве

Атака на депо в Киеве

Во время ракетного удара по Киеву 8 июля пострадало депо: повреждены 42 польских вагона PESA. В работе трамваев есть изменения.

Об этом сообщает КГГА.

Оперативно создана рабочая группа из специалистов всех столичных депо. Обещают восстановить подвижной состав ориентировочно в течение недели.

В результате обстрела трамвайные маршруты № 1 и № 3 временно курсируют с увеличенными интервалами. Для своевременного обеспечения перевозки пассажиров на рейс временно введены автобусные маршруты №1Т и №3Т.

Власти призывают пассажиров учитывать временные изменения при планировании маршрутов.

© КМДА

Атака РФ по Киеву 8 июля — что известно

Напомним, 8 июля Россия нанесла ракетный удар. В результате обстрелов в разных районах города возникли пожары и разрушения. В частности, в Святошинском районе произошел пожар в гаражном кооперативе, а в Деснянском районе загорелись складские помещения.

По состоянию на утро известно об одной жертве — это женщина. Также есть раненные.

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Дата публикации
Количество просмотров
890
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