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- Киев
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Во время удара по Киеву сильно пострадало депо: многие трамваи повреждены — как они курсируют
Россия повредила более 40 трамваев. В настоящее время некоторые маршруты дублируются автобусами №1Т и №3Т.
Во время ракетного удара по Киеву 8 июля пострадало депо: повреждены 42 польских вагона PESA. В работе трамваев есть изменения.
Об этом сообщает КГГА.
Оперативно создана рабочая группа из специалистов всех столичных депо. Обещают восстановить подвижной состав ориентировочно в течение недели.
В результате обстрела трамвайные маршруты № 1 и № 3 временно курсируют с увеличенными интервалами. Для своевременного обеспечения перевозки пассажиров на рейс временно введены автобусные маршруты №1Т и №3Т.
Власти призывают пассажиров учитывать временные изменения при планировании маршрутов.
Атака РФ по Киеву 8 июля — что известно
Напомним, 8 июля Россия нанесла ракетный удар. В результате обстрелов в разных районах города возникли пожары и разрушения. В частности, в Святошинском районе произошел пожар в гаражном кооперативе, а в Деснянском районе загорелись складские помещения.
По состоянию на утро известно об одной жертве — это женщина. Также есть раненные.