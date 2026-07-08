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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Киев
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1820
Время на прочтение
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Ракетный удар по Киеву: вспыхнули масштабные пожары, есть погибшая и травмированные — все детали (фото)

В столице в результате очередного ночного российского обстрела погиб один человек.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
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Атака на Киев 8 июля.

Атака на Киев 8 июля.

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Ночью против 8 июля российская армия атаковала Киев. Последствия фиксируются в двух районах столицы. Одна погибшая.

Об этом сообщил глава Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко.

«К сожалению, есть информация, что в результате атаки этой ночью погибла женщина. По состоянию на данный момент (08:30 — Ред.) — один погибший и два человека ранены», — подчеркнул чиновник.

Атака на Киев — какие последствия

По данным ГСЧС, в результате ракетного удара произошли пожары в двух районах столицы. В Деснянском районе загорелись складские помещения.

В Святошинском районах произошли пожары в административном здании, на складских помещениях, в гаражном кооперативе, повреждены трамваи.

«При тушении пожара на одной из локаций в Святошинском районе обнаружено тело женщины», — подчеркнули спасатели.

Фото последствий

РФ нанесла новый удар по Киеву.

РФ нанесла новый удар по Киеву.

РФ нанесла новый удар по Киеву.

РФ нанесла новый удар по Киеву.

РФ нанесла новый удар по Киеву.

РФ нанесла новый удар по Киеву.

Напомним, после полуночи в Киеве прогремели взрывы перед воздушной тревогой. Россия атаковала столицу баллистическими ракетами. В результате российской атаки возникли пожары в Деснянском и Святошинском районах.

Утром в Киеве снова была объявлена тревога. Сирены из-за угрозы беспилотников звучали более 2,5 часов. — с 05:29 до 08:05.

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Дата публикации
Количество просмотров
1820
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