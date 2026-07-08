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Ракетный удар по Киеву: вспыхнули масштабные пожары, есть погибшая и травмированные — все детали (фото)
В столице в результате очередного ночного российского обстрела погиб один человек.
Ночью против 8 июля российская армия атаковала Киев. Последствия фиксируются в двух районах столицы. Одна погибшая.
Об этом сообщил глава Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко.
«К сожалению, есть информация, что в результате атаки этой ночью погибла женщина. По состоянию на данный момент (08:30 — Ред.) — один погибший и два человека ранены», — подчеркнул чиновник.
Атака на Киев — какие последствия
По данным ГСЧС, в результате ракетного удара произошли пожары в двух районах столицы. В Деснянском районе загорелись складские помещения.
В Святошинском районах произошли пожары в административном здании, на складских помещениях, в гаражном кооперативе, повреждены трамваи.
«При тушении пожара на одной из локаций в Святошинском районе обнаружено тело женщины», — подчеркнули спасатели.
Фото последствий
Напомним, после полуночи в Киеве прогремели взрывы перед воздушной тревогой. Россия атаковала столицу баллистическими ракетами. В результате российской атаки возникли пожары в Деснянском и Святошинском районах.
Утром в Киеве снова была объявлена тревога. Сирены из-за угрозы беспилотников звучали более 2,5 часов. — с 05:29 до 08:05.