Атака на Киев 8 июля.

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Ночью против 8 июля российская армия атаковала Киев. Последствия фиксируются в двух районах столицы. Одна погибшая.

Об этом сообщил глава Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко.

«К сожалению, есть информация, что в результате атаки этой ночью погибла женщина. По состоянию на данный момент (08:30 — Ред.) — один погибший и два человека ранены», — подчеркнул чиновник.

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Атака на Киев — какие последствия

По данным ГСЧС, в результате ракетного удара произошли пожары в двух районах столицы. В Деснянском районе загорелись складские помещения.

В Святошинском районах произошли пожары в административном здании, на складских помещениях, в гаражном кооперативе, повреждены трамваи.

«При тушении пожара на одной из локаций в Святошинском районе обнаружено тело женщины», — подчеркнули спасатели.

Фото последствий

РФ нанесла новый удар по Киеву.

РФ нанесла новый удар по Киеву.

РФ нанесла новый удар по Киеву.

Напомним, после полуночи в Киеве прогремели взрывы перед воздушной тревогой. Россия атаковала столицу баллистическими ракетами. В результате российской атаки возникли пожары в Деснянском и Святошинском районах.

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Утром в Киеве снова была объявлена тревога. Сирены из-за угрозы беспилотников звучали более 2,5 часов. — с 05:29 до 08:05.

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