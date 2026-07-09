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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
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306
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Не дожив до дня народження декілька днів: РФ вбила ракетою у Києві військового з нареченою

Російська ракета поцілила в житловий будинок, де перебували Богдан із Діаною.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Кузнецова Катерина Кузнецова
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Військовий Богдан Бубир та його наречена Діана Правдіна

Військовий Богдан Бубир та його наречена Діана Правдіна

Під час атаки на Київ 6 липня Росія вбила молоду пару — військовослужбовця Національної гвардії України Богдана Бубира та його наречену Діану Правдіну.

Про це повідомили в Лохвицькій територіальній громаді.

Російська ракета поцілила в житловий будинок, де перебували Богдан із Діаною.

Що відомо про військового Богдана

Богдан народився 22 липня 1999 року в селі Яхники Полтавської області. Після закінчення загальноосвітньої школи І–ІІІ ступенів навчався у Полтавському фаховому коледжі нафти і газу, а згодом здобув вищу освіту в Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу. Після завершення навчання працював у ГПУ «Полтавагазвидобування».

У громаді розповіли, що Богдан із перших років повномасштабної війни добровільно став на захист України, вступивши до лав Національної гвардії України. Проходив військову службу за контрактом у місті Києві на посаді стрільця.

«У ніч на 6 липня 2026 року, близько третьої години, російська ракета влучила у житловий будинок у Києві. Ворожий удар обірвав два молодих життя — Богдана та його нареченої Діани Правдіної, мешканки м. Заводське», — йдеться у повідомленні.

Атака на Київ 6 липня — що відомо

Нагадаємо, вночі 6 липня Росія масовано атакувала Київ. У понад 30 локаціях виникли пожежі. За повідомленнями влади, постраждали всі райони столиці. Найбільше жертв у Дарницькому районі. Там російська ракета влучила у двір між будинками.

А у Подільському районі ракета вдарила просто у житлову багатоповерхівку. Серед загиблих — ціла родина: батьки і син.

Жертвами удару по столиці стала дівчина Ірина Грабко — вимушена переселенка з тимчасово окупованої росіянами території Херсонської області.

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Дата публікації
Кількість переглядів
306
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