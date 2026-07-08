Росія знову атакувала Київ: безпілотник влучив у будинок (фото)

Атака РФ по Києву 8 липня / © соцмережі

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Увечері 8 липня під час повітряної атаки, яку оголосили о 16:50, російський безпілотник влучив у багатоповерховий житловий будинок у Деснянському районі Києва. Наразі там виникла пожежа, відомо про 13 постраждалих.

Про це повідомили мер Києва Віталій Кличко та начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.

Атака РФ на Київ 8 липня — що відомо

Першим про інцидент у житловому масиві заявив очільник КМВА.

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«У Деснянському районі попередньо постраждала багатоповерхівка», — зазначив Тимур Ткаченко.

Згодом міський голова уточнив інформацію щодо руйнувань та місця влучання ворожого дрона.

«За попередньою інформацією, влучання БпЛА в 25-поверховий житловий будинок на рівні 16 поверху», — повідомив Віталій Кличко.

Тимур Ткаченко додав, що працівникам ДСНС вдалося врятувати дитину із різаними ранами обличчя. Наразі її оглядають медики.

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Також відомо про 13 постраждалих у Києві. Серед них 9 звернулися до лікарів за допомогою.

«Двоє поранених — у тяжкому стані. Загинули троє людей», — повідомив Кличко.

Атака РФ по Києву 8 липня / © скриншот

Мер столиці також додав, що екстрені служби вже прямують на місце події. Інформація про руйнування та можливих постраждалих наразі з’ясовується.

Атака РФ по Києву 8 липня / © соцмережі

Війна в Україні — останні новини

Нагадаємо, у Києві вже кілька разів за ранок оголошували повітряну тривогу. Втім, у столиці після відбою о 12:38, знову сталися вибухи.

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Як повідомлялося, у Києві вже кілька разів оголошували повітряну тривогу. Одна з них тривала лише шість хвилин — від 11:42 до 11:49. В окремих районах столиці було чути звук вибуху, але вже після відбою.

До слова, через удари російських безпілотників по Запоріжжю та Запорізькому району 8 липня постраждали двоє мирних мешканців — літня жінка та 12-річний хлопчик.

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