У Путіна більше не називають війну "сво" та висунули ультиматум для її закінчення

Володимир Путін. / © Associated Press

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У Кремлі не стомлюються видавати все нові заяви про так звану сво, тобто розпочату в Україні війну, про її закінчення, а також кидати звинувачення на адресу Києва та Заходу.

Нову порцію зухвальства видав речник російського «фюрера» Дмитро Пєсков в інтерв’ю швейцарському журналу.

Вочевидь, забувши про те, що саме РФ розпочала повномасштабну війну, він звинуватив у цьому Європу та навіть США. Пєскова дуже обурює підтримка України з боку західних країн. Мовляв, саме тому Кремль більше не вважає бойові дії так званою спеціальною воєнною операцією.

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Речник Путіна цинічно заявив, мовляв, нині Росія нібито воює не лише з Україною, а і з країнами Європи та США, які постачають Києву зброю. Тому, стверджує він, це вже «не спецоперація, а повномасштабна війна».

Вчергове прихвостень Кремля кинув звинувачення безпосередньо на адресу президента України Володимира Зеленського, звинувативши того в буцімто небажанні закінчити війну.

У манері свого «фюрера» Володимира Путіна Пєсков знову цинічно заявив, мовляв, для цього український лідер має вивести війська з регіонів, які «возз’єдналися з Росією, та юридично визнати реалії, що склалися».

«І наступного дня війна закінчиться», — брехливо висловився він.

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Війна в Україні — останні заяви Кремля

Речник Путіна Дмитро Пєсков вкотре звинуватив Україну в нібито небажанні досягти миру та пригрозив «продовжити „сво“. Москва вкотре зажадала «виявити добру волю» й ухвалити «важливі рішення».

Окрім того, він заявив, мовляв, Росія намагається пристосуватися до європейських санкцій, щоб і далі продовжувати війну проти України. Головним завданням для Москви він назвав накопичення сил для довготривалого протистояння з закордоном.

Нещодавно помічник «фюрера» Юрій Ушаков цинічно заявив, що країна-агресор РФ воюватиме «до останнього українця». Він також звинуватив країни Європи, що їхні дії нібито перекреслюють саміт США та Росії в Анкориджі.

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