ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
Кількість переглядів
3724
Час на прочитання
2 хв

У Путіна більше не називають війну "сво" та висунули ультиматум для її закінчення

У Путіна заявили про «повномасштабну війну» та кинули звинувачення США і Європі.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Коментарі
Володимир Путін.

Володимир Путін. / © Associated Press

У Кремлі не стомлюються видавати все нові заяви про так звану сво, тобто розпочату в Україні війну, про її закінчення, а також кидати звинувачення на адресу Києва та Заходу.

Нову порцію зухвальства видав речник російського «фюрера» Дмитро Пєсков в інтерв’ю швейцарському журналу.

Вочевидь, забувши про те, що саме РФ розпочала повномасштабну війну, він звинуватив у цьому Європу та навіть США. Пєскова дуже обурює підтримка України з боку західних країн. Мовляв, саме тому Кремль більше не вважає бойові дії так званою спеціальною воєнною операцією.

Речник Путіна цинічно заявив, мовляв, нині Росія нібито воює не лише з Україною, а і з країнами Європи та США, які постачають Києву зброю. Тому, стверджує він, це вже «не спецоперація, а повномасштабна війна».

Вчергове прихвостень Кремля кинув звинувачення безпосередньо на адресу президента України Володимира Зеленського, звинувативши того в буцімто небажанні закінчити війну.

У манері свого «фюрера» Володимира Путіна Пєсков знову цинічно заявив, мовляв, для цього український лідер має вивести війська з регіонів, які «возз’єдналися з Росією, та юридично визнати реалії, що склалися».

«І наступного дня війна закінчиться», — брехливо висловився він.

Війна в Україні — останні заяви Кремля

Речник Путіна Дмитро Пєсков вкотре звинуватив Україну в нібито небажанні досягти миру та пригрозив «продовжити „сво“. Москва вкотре зажадала «виявити добру волю» й ухвалити «важливі рішення».

Окрім того, він заявив, мовляв, Росія намагається пристосуватися до європейських санкцій, щоб і далі продовжувати війну проти України. Головним завданням для Москви він назвав накопичення сил для довготривалого протистояння з закордоном.

Нещодавно помічник «фюрера» Юрій Ушаков цинічно заявив, що країна-агресор РФ воюватиме «до останнього українця». Він також звинуватив країни Європи, що їхні дії нібито перекреслюють саміт США та Росії в Анкориджі.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
3724
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie