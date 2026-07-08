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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
Кількість переглядів
576
Час на прочитання
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У Києві повідомляють про нові вибухи після відбою, у місті знову тривога: що відомо

Від ранку у Києві кілька разів оголошували тривогу через загрозу безпілотників.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
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Повітряна тривога.

Повітряна тривога. / © Associated Press

Доповнено додатковими матеріалами

У Києві вже кілька разів за ранок оголошували повітряну тривогу. Втім, у столиці після відбою о 12:38, знову сталися вибухи.

Про це повідомляють місцеві пабліки.

Телеграм-канал «Инсайдер Киев» повідомив, що у столиці було гучно о 12:51.

«Ще один вибух чули над містом», — йдеться у повідомленні.

Нова тривога в Києві

Знову сирени залунали у столиці о 13:10. Військові попереджали про реактивний БпЛА на Київщині, який тримав курс на Київ з півночі. Також про загрозу повідомила місцева влада.

«У Києві лунає повітряна тривога через загрозу ворожих ударних дронів. Просимо киян прямувати до укриттів та перебувати там до завершення повітряної тривоги», — наголосили в КМВА.

Як повідомлялося, у Києві вже кілька разів оголошували повітряну тривогу. Одна з них тривала лише шість хвилин — від 11:42 до 11:49. В окремих районах столиці було чути звук вибуху, але вже після відбою.

Згодом мер Віталій Кличко повідомив, що у Деснянському районі безпілотник вибухнув поблизу газорозподільної станції. Дві людини отримали травми.

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Дата публікації
Кількість переглядів
576
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