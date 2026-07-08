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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Киев
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В Киеве сообщают о новых взрывах после отбоя, в городе снова тревога: что известно

С утра в Киеве несколько раз объявляли тревогу из-за угрозы беспилотников.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
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Воздушная тревога.

Воздушная тревога. / © Associated Press

Дополнено новыми материалами

В Киеве уже несколько раз за утро объявили воздушную тревогу. Впрочем, в столице после отбоя в 12:38 снова произошли взрывы.

Об этом сообщают местные паблики.

Телеграмм-канал «Инсайдер Киев» сообщил, что в столице было громко в 12:51.

«Еще один взрыв слышали над городом», — говорится в сообщении.

Новая тревога в Киеве

Снова сирены раздались в столице в 13:10. Военные предупреждали о реактивном БПЛА в Киевской области, который держал курс на Киев с севера. Также об угрозе сообщили местные власти.

«В Киеве раздается воздушная тревога из-за угрозы вражеских ударных дронов. Просим киевлян идти к укрытиям и находиться там до завершения воздушной тревоги», — отметили в КМВА.

Как сообщалось, в Киеве уже несколько раз объявляли воздушную тревогу. Одна из них длилась всего шесть минут — с 11:42 до 11:49. В отдельных районах столицы был слышен звук взрыва, но уже после отбоя.

Впоследствии мэр Виталий Кличко сообщил, что в Деснянском районе беспилотник взорвался вблизи газораспределительной станции. Два человека получили травмы.

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Дата публикации
Количество просмотров
1164
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