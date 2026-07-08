У Путина больше не называют войну «сво» и выдвинули ультиматум для ее окончания

Владимир Путин. / © Associated Press

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В Кремле не устают выдавать все новые заявления о так называемой «сво» — то есть начавшейся в Украине войне, о ее завершении, а также бросать обвинения в адрес Киева и Запада.

Новую порцию дерзости выдал представитель российского «фюрера» Дмитрий Песков в интервью швейцарскому журналу.

Очевидно, забыв, что именно РФ начала полномасштабную войну, он обвинил в этом Европу и даже США. Пескова очень возмущает поддержка Украины со стороны западных стран. Мол, именно поэтому Кремль больше не считает боевые действия так называемой «специальной военной операцией».

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Спикер Путина цинично заявил, мол, сейчас Россия якобы воюет не только с Украиной, но и с государствами Европы и США, поставляющими Киеву оружие. Поэтому, утверждает он, это уже не спецоперация, а полномасштабная война.

В очередной раз прихвостень Кремля бросил обвинения непосредственно в адрес президента Украины Владимира Зеленского, обвинив его в нежелании закончить войну.

В манере своего «фюрера» Владимира Путина Песков снова цинично заявил, мол, для этого украинский лидер должен вывести войска из «воссоединенившихся с Россией регионов и юридически признать сложившиеся реалии».

«И на следующий день война закончится», — лживо высказался Песков.

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Война в Украине — последние заявления Кремля

Спикер Путина Дмитрий Песков в очередной раз обвинил Украину в якобы нежелании достичь мира и пригрозил «продолжить „сво“. Москва еще раз потребовала «проявить добрую волю» и принять «важные решения».

Кроме того, он заявил, что Россия пытается приспособиться к европейским санкциям, чтобы и дальше продолжать войну против Украины. Главной задачей для Москвы он назвал накопление сил для длительного противостояния с заграницей.

Недавно помощник «фюрера» Юрий Ушаков цинично заявил, что страна-агрессор РФ будет воевать «до последнего украинца». Он также обвинил страны Европы в том, что их действия якобы перечеркивают саммит США и России в Анкоридже.

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