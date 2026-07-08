- Дата публикации
-
- Категория
- Киев
- Количество просмотров
- 484
- Время на прочтение
- 2 мин
Россия снова атаковала Киев: беспилотник попал в дом (фото)
В Деснянском районе Киева вражеский дрон попал в 25-этажку. Возник пожар.
Вечером 8 июля во время воздушной атаки, объявленной в 16:50, российский беспилотник попал в многоэтажный жилой дом в Деснянском районе Киева. Пока там возник пожар.
Об этом сообщили мэр Киева Виталий Кличко и начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко.
Атака РФ на Киев 8 июля — что известно
Первым об инциденте в жилом массиве заявил глава КМВА.
«В Деснянском районе предварительно пострадала многоэтажка», — отметил Тимур Ткаченко.
Впоследствии городской голова уточнил информацию о разрушениях и месте попадания вражеского дрона.
«По предварительной информации, попадание БпЛА в 25-этажный жилой дом на уровне 16 этажа», — сообщил Виталий Кличко.
Тимур Ткаченко добавил, что работникам ГСЧС удалось спасти ребенка с резаными ранами лица. Пока ее осматривают медики.
Мэр столицы также добавил, что экстренные службы уже направляются на место происшествия. Информация о разрушении и возможных пострадавших выясняется.
Война в Украине — последние новости
Напомним, в Киеве уже несколько раз за утро объявляли воздушную тревогу. Впрочем, в столице после отбоя в 12:38 снова произошли взрывы.
Как сообщалось, в Киеве уже несколько раз объявляли воздушную тревогу. Одна из них длилась всего шесть минут — с 11:42 до 11:49. В отдельных районах столицы был слышен звук взрыва, но уже после отбоя.
К слову, из-за ударов российских беспилотников по Запорожью и Запорожскому району 8 июля пострадали двое мирных жителей — пожилая женщина и 12-летний мальчик.