Зросла кількість жертв удару РФ по Києву

Атака на Київ / © ДСНС

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Внаслідок удару РФ по Києву 8 липня кількість загиблих зросла. Загальна цифра становить дві особи.

Про це повідомляє начальник КМВА Тимур Ткаченко.

За його словами, рятувальники деблокували тіло ще однієї загиблої людини.

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«Таким чином, кількість жертв російської дронової атаки зросла до двох», — сказав Ткаченко.

Інформацію оновлюватиметься.

Нагадаємо, у Києві 8 липня вдруге за ранок оголосили повітряну тривогу через загрозу російських безпілотників. Після відбою у столиці пролунав вибух. За попередніми даними, ворожий БпЛА впав і вибухнув поблизу газорозподільної станції у Деснянському районі, а також влучив у триповерхову нежитлову будівлю біля ринку. На місці спалахнула пожежа, працювали екстрені служб.

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