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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
Кількість переглядів
272
Час на прочитання
1 хв

Зросла кількість жертв удару РФ по Києву

Вже дві людини стали жерствами атаки РФ на Київ.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
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Атака на Київ

Атака на Київ / © ДСНС

Внаслідок удару РФ по Києву 8 липня кількість загиблих зросла. Загальна цифра становить дві особи.

Про це повідомляє начальник КМВА Тимур Ткаченко.

За його словами, рятувальники деблокували тіло ще однієї загиблої людини.

«Таким чином, кількість жертв російської дронової атаки зросла до двох», — сказав Ткаченко.

Інформацію оновлюватиметься.

Нагадаємо, у Києві 8 липня вдруге за ранок оголосили повітряну тривогу через загрозу російських безпілотників. Після відбою у столиці пролунав вибух. За попередніми даними, ворожий БпЛА впав і вибухнув поблизу газорозподільної станції у Деснянському районі, а також влучив у триповерхову нежитлову будівлю біля ринку. На місці спалахнула пожежа, працювали екстрені служб.

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Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
272
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